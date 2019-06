Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim değerlerimizde Babalar Günü her gün, Anneler Günü de her gün. Ama bu maalesef dışarıdan ithal bir anlayış. Dışarıdan ithal bir anlayışla Anneler Günü'nün senede bir gün, Babalar Günü'nü de senede bir gün olarak takdim ediyorlar. Biz, 'her gün Babalar Günü her gün Anneler Günü' diyerek babalarımıza, annelerimize saygı duyduk, sevdik. Saymaya ve sevmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ OLUMLU ANCAK YETERSİZ"

TİM'in 26. Genel Kurulunun Türkiye'ye, ekonomiye, ihracatçılara hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, ihracatın şampiyonları olarak ödül alacak olan firmaları ve iş insanlarını tebrik etti.

Geçen yıl, 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan firma sayısının 10'dan 13'e çıktığını belirten Erdoğan, aynı şekilde 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının da 145'ten 171'e yükseldiğini, ihracat yapan ilk bin firmanın ortalama çalışan sayısının, bir önceki yıl 704 iken, geçen yıl 781'e ulaştığını belirten Erdoğan "Bir başka ifadeyle ihracatta ileri doğru atılan her adımın on binlerce, yüz binlerce istihdam olarak ülkemize katkısını görüyoruz. İhraç birim fiyatlarındaki olumlu yükseliş de sürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk bin ihracatçımızın ülkemizin 50 şehrine yayılıyor olması, Türkiye'nin topyekün bir kalkınma içinde olduğunun da işaretidir. 2018 ihracatını 168 milyar dolar olarak kapatmıştık. Şimdi hedef büyüttük. Bu yıl mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor. Size de bu yakışır, Türkiyemize bu yakışır." ifadelerini kullandı.