Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneyle görüştü! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Miraç Kandili dolayısıyla kendisine tebrik mesajı gönderen Esma ile telefonla görüştü. Telefon görüşmesini Twitter hesabından video ile paylaşan Erdoğan, karşılıklı iyi dileklerin ardından "Sokağa çıkmayın" çağrısını yineledi.

Erdoğan, videoyu, "Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" mesajıyla paylaştı.

Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.



Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün. pic.twitter.com/UdXIpc9kCr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2020



