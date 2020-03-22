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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneyle görüştü! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneyle görüştü! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 18:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir video paylaştı. Esma anne ile telefon görüşmesinin paylaşıldığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı iyi dileklerin ardından "Sokağa çıkmayın" uyarısını yineliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneyle görüştü! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Miraç Kandili dolayısıyla kendisine tebrik mesajı gönderen Esma ile telefonla görüştü. Telefon görüşmesini Twitter hesabından video ile paylaşan Erdoğan, karşılıklı iyi dileklerin ardından "Sokağa çıkmayın" çağrısını yineledi.

Erdoğan, videoyu, "Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" mesajıyla paylaştı.


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