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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Japonya’da düzenlene G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.Japonya’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılmak amacı Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.

Japonya’da düzenlene G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.

Japonya’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılmak amacı Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı. Program sonrasında ise liderler hep birlikte fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

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