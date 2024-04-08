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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman telefonda görüştü!

08.04.2024 22:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Veliaht Prens’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

(AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Suudi Arabistan cumhurbaşkanı erdoğan
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