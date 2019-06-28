Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

G-20 Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında dünya liderleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın temaslarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbetlerine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Fahrettin Altun, fotoğrafı "G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden..." ifadesiyle paylaştı. Özellikle, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafı dikkat çekti.





