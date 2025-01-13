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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı! Özgür Özel'in iddiasından sonra kulislerde onun adı geçiyor

13.01.2025 16:21
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından CHP lideri Özgür Özel'in gündeme getirdiği iddia geniş yankı uyandırdı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırıp bizzat görüşerek "Şubat ayında kongrem, var bize katılır mısın?" dediğini öne sürdü. Söz konusu belediye başkanının kim olduğu merak uyandırırken gazeteci İsmail Saymaz isim verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı! Özgür Özel'in iddiasından sonra kulislerde onun adı geçiyor

Türkiye bugüne geniş çaplı bir operasyon haberiyle başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan operasyon kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 47 şüphelinin gözaltına alınması için harekete geçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeye sert tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanını "Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım" diyerek AK Parti'ye çağırdığını öne sürdü.

"CHP'Lİ İSME ERDOĞAN'DAN TELEFON" İDDİASI

CHP Genel Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel söz konusu iddiayı şöyle dile getirdi:

"Geçen hafta başarılı bir belediye başkanım, bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, Erdoğan'ın kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı, yana yakıla beni arıyor. ‘Benimle sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz sayın genel başkanım?’ dedi.

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"ŞUBAT AYINDA KONGREM VAR, BİZE KATILIR MISIN?' DEMİŞ"

Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. 'Mutlaka ya ilçeniz için büyük bir proje, bilmeniz gereken bir şey vardır, gidin dönüşte görüşürüz' dedim. Gitti geldi ne oldu biliyor musunuz? “Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım, şubat ayında kongrem var bize katılır mısın?” demiş.

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"SENİN ÖNÜNÜ AÇARIM"

Devletin başının, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının “Yapacağım kongrede bana katılır mısın, senin önünü açarım. Tertemiz adamsın, biliyorum, ondan çağırıyorum. Ama bir leke çalarlar Allah korusun” falan diye tehdit yapmalar… Bir de sivil arabayla aldırmalar, Saray’ya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor. İşte size Tayyip Erdoğan’ın tükenmişliğinin resmi."

İSMAİL SAYMAZ O İSMİ AÇIKLADI

Özel'in sözünü ettiği belediye başkanının kim olduğuna ilişkin gazeteci İsmail Saymaz açıklama yaptı. Saymaz'ın paylaştığı iddiaya göre Erdoğan'ın bizzat görüştüğü CHP'li belediye başkanı, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı.

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ALİ DEMİRÇALI AK PARTİLİ RAKİBİNİ YÜZDE 2,49'LA GEÇMİŞTİ

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 2011'de CHP'den Adana milletvekili seçilmişti. Demirçalı daha sonra TBMM'de Milli Savunma Komisyonu'nda görev aldı.

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Demirçalı 2024 yerel seçimlerinde yüzde 40.7 oyla yüzde 38.21 oy alan en yakın rakibi AK Partili Halil Nacar'ı geride bırakarak Yüreğir Belediye Başkanı seçilmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP
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