SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki! "Türkiye'nin bilmesi lazım" diyerek iddia etti: Hedefleri İBB!

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN 2 SAATLİK TOPLANTI

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 saat süren bir toplantı yaptı. İkili toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik muamele, kesinlikle yargı, hukuk, adalet, insan hakları, hiçbir hususa uygun bir uygulama değildir.

Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat nedeniyle suçlama yapılıyorsa uygulamanın başka bir şekilde yapılması lazım. Belediye Başkanımızın gözaltına alınmaması lazım. 5018 sayılı kanuna göre belediye başkanları, ihale ve harcama yetkilisi değildir.

23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan bir AK Partili belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü? İstanbul'da 25 yıl İBB'yi yöneten ve onlarca yolsuzluğunu, kamuyu zarara uğrattığını belgeli olarak ortaya çıkarttığımız sorumlulara operasyon düzenlediğini gördünüz mü? AK Partili belediye başkanları çok muteber insanlar, tüm lekeler CHP'li belediye başkanlarında öyle mi! Bunlar bir de partilerinin önünde 'adalet' ismi saklıyorlar.

Adaleti dahi zayıflattınız, kirlettiniz. İstanbul'a da CHP'li belediye başkanlarına kayyum atamak için veya bir operasyonları düzenlemek için koordinatör başsavcı atadınız. İstanbul'a adalet dağıtmak için İstanbul'a atanmadığı net! Ne yazık ki bütün bu uygulamaları talimat şeklinde ve organize bir şekilde yürütmektedir. Ve bunu şehvetle yapıyor

Söz konusu şirket CHP'li belediyelerden ihale almamıştır sadece. Aralarında Yargıtay, TBMM, çok sayıda kamu hastanesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi gibi onlarca kamu kuruluşu ve AK Parti ilçe belediyesinden ihale almıştır. Kafanızda başka şafak operasyon var ise TBMM için aynı uygulamayı yapacak mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı, gönderdiğiniz başsavcı beye bir sorun, bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecekler mi?"