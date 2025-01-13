Meral Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ kolu olacak! "Artık kesinleşti" dedi, Ankara kulislerini sallayan iddiayı açıkladı

Önümüzdeki süreç hem Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde hem de AK Parti’de önemli değişimlere gebe. Geçtiğimiz günlerde atılan bazı somut adımlar sürecin sinyalleri olarak yorumlanıyor. Bir de AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’nin tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla öne çekilince atılacak adımlar iyice merak uyandırdı. İYİ Parti genel başkanlığından ayrıldığından bu yana kamuoyunun pek gözü önünde olmayan Meral Akşener hakkındaki iddia da bu adımlardan en öne çıkanı olabilir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, altı yıl sonra, İdari İşler Başkanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine geri dönülmüştü. Hükümetin 2025’te sistemde bunun gibi yeni adımlar atacağı konuşuluyor. Bu adımlardan biri de ikinci cumhurbaşkanı yardımcısının atanması.

“MERAL AKŞENER’İN ARTIK KESİNLEŞTİĞİ SÖYLENİYOR”

İkinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ismi gündeme geldi. Hatta Akşener’in isminin kesinleştiği dahi kulislerde konuşuluyor. Sözcü yazarı Erdal Sağlam da bu iddiayı dile getirdi.

AKŞENER BAKANLAR KURULU'NDAYDI

İYİ Parti liderliği döneminde hem attığı adımlar hem de iktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert çıkışlarıyla çok konuşulan Meral Akşener 1996-1997 aralığında İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemden de hatırlanıyor.

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKTIKTAN SONRA ERDOĞAN'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin aldığı sonuçların ardından Meral Akşener genel başkanlık görevini 1 Mayıs 2024'te bırakmıştı. Bundan yaklaşık 1 ay sonra, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Akşener ile Erdoğan arasındaki bu "sürpriz" görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

Görüşmenin ardından hakkında öne sürülen iddiaları Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla reddetmişti.

Son günlerde hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar ile ilgili açıklamamı aziz Türk milletinin bilgisine sunarım… pic.twitter.com/MVUwxMfg9N — Meral Akşener (@meral_aksener) June 11, 2024

YENİ BİR BAKAN İDDİASI

Sağlam’ın sözünü ettiği bir başka çarpıcı iddia da Kabine değişikliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın bakan olacağı.