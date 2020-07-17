Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı'ya müebbet hapis cezası

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi, Anayasayı ihlal ve 2 polis memurunun şehit edilmesine yönelik davada 18 yıl hüküm giyen Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı için yerel mahkemenin cezası Cumhurbaşkanlığı avukatları tarafından yardım ve yataklıktan değil, olayın asli faili olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından yapılan başvuru sonrası Ali Yazıcı hakkında verilen 18 yıl hapis cezası bozuldu.

18 YIL HAPİS CEZASI MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLDİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görülen karar duruşmasında daha önce suikasta yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Ali Yazıcı’nın olayın asli faili olduğu hükmedilerek cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Öte yandan, aynı davada Cumhurbaşkanına suikast girişiminden müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava eski Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı da suikast girişimi suçundan beraat etti. Avcı’ya ‘Anayasa’ya ihlal ve darbeye yardım ve yataklık’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.