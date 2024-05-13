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  4. Arenada korku dolu anlar kamerada! Rakibinden kaçan boğa, hakeme çarpıp üzerinden geçti

Arenada korku dolu anlar kamerada! Rakibinden kaçan boğa, hakeme çarpıp üzerinden geçti

13.05.2024 15:45
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali korku dolu anlara sahne oldu. Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa, hakeme çarpıp üzerinden geçti. Hakem yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Arenada korku dolu anlar kamerada! Rakibinden kaçan boğa, hakeme çarpıp üzerinden geçti

Korkutan olay, ilçeye bağlı Alanbaşı köyünde meydana geldi. Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti.

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Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.

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Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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