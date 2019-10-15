HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’le görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 7.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 7. Türk Konseyi Zirvesi kapsamında Bakü’de ikili temaslar gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayevile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.