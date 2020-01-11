Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'deki programa telefonla bağlandı

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda gerekse dış politikada Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batı'sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor." dedi.

AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve yeni üye yapılan gençlerin katıldığı "2023 Genç 2023 AK GENÇ" programına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, konuşma için kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, 2023 rakamının çok anlamlı olduğunu, 2023 genç üye yapılmasının özellikle 2023 yılının da müjdecisi olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 rakamının sadece Kocaeli çevresinde değil tüm Türkiye'deki gençlik patlamasının ne denli büyük olacağını kendisine anlattığını belirterek "Şu anda zaten Türkiye genelinde üye kaydı itibarıyla yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi bu şekilde bir üye kaydına hiçbir parti dahil değil. Gerek ana kademesiyle gerek kadın kollarıyla gerek gençlik kollarıyla bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz. Gençler özellikle Kocaeli’nin partimiz içerisindeki inancı her zaman farklı oldu. Bundan sonra da çok çok farklı olacağına inanıyorum." diye konuştu.