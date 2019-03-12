Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de konuştu

İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Biz dik durduk. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar" dedi. Erdoğan, "Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece, Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışını gerçekleştirdikten sonra Küçükçekmece'ye geçti. Erdoğan, Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Gebze-Halkalı banliyö tren hattını ve yüksek hızlı tren hattının açılışını yaptık. Artık buradan Sirkeci'ye karşı taraftan da Haydarpaşa'ya kadar sefer yok. Şimdi buradan binince devam. Londra'dan Pekin'e, Pekin'den Londra'ya. Bunu gerçekleştirdik. Yani demir İpekyolu. Bize durmak yakışmaz. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en ucuyla Avrupa Yakası'ndaki en ucunun arasını banliyö hattı aracılığıyla birleştirmiş olduk. Bu banliyö hattı Boğaz'dan nasıl geçiyor? Tabii ki Marmaray ile geçiyor. Şimdi kesintisiz bir şekilde birleştirmiş olduk. Yüksek hızlı trenlerimiz artık son durak olarak Pendik'te durmayacak. Küçükçekmece'ye kadar gelecek. Bu kadar da değil. Londra'dan yola çıkan bir tren bu hat ile Asya kıtasına geçecek. Oradan Kars, Tiflis, Bakü hattı aracılığıyla Pekin'e kadar gidecek. Sadece İstanbul'un iki yakasını değil, dünyanın iki kıtasını da baştanbaşa raylı sistemle birbirine bağlamış oluyoruz. Çünkü Türkiye dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir. Çünkü Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedeflemiş bir ülkedir."