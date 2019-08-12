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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 23:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya, Filistin, Kırgızistan ve Kazakistan’ın liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya, Filistin, Kırgızistan ve Kazakistan’ın liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler görüşmelerinde karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

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