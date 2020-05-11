Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son bakanlar kurulunda yeni normalleşme adına adımlar atılmıştı. Bu yüzden bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlar kurulunda salgınla ilgili alınan yeni kararlar merakla bekleniyor. Peki bakanlar kurulu toplantısı ne zaman bitecek ve Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? İşte bakanlar kurulunda görüşüleceği düşünülen konular...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bakanlar kurulu toplantısı saat 15.00’de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçtiğimiz hafta olduğu gibi saat 19.00 civarında alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz resmi tatil günlerinde olduğu gibi 19 Mayıs, hafta sonuna bağlanarak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi merak ediliyor. Çünkü normalde resmi tatil olan 19 Mayıs 2020, Salı gününe denk geliyor. Yani kuruldan 16-17 Mayıs hafta sonu ile beraber 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

SEYAHAT KISITLAMALARI KALKACAK MI?

Merak edilen diğer bir konu da seyahat kısıtlaması kalkan illerin arasına yenileri katılacak mı? Hautrlanacağı gibi son olarak Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'nın seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı.

CAMİLER AÇILACAK MI?

AVM’ler ve berberlerin açılmasını takiben camilerin açılıp açılmayacağı da tartışılıyor. Özellikle bayram namazı için camilerde mi kılınacak merak ediliyor.

