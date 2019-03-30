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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özoğul'u kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Erdoğan, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren kişiye karşı takındığı tavırla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece, Yusuf Özoğul ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, "İyi ki varsın" dediği Yusuf Özoğul'a, vefat eden yakını için de başsağlığı diledi.

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavır takınmıştı. Görüntüyü kaydeden Mine K'nin paylaşımı, tepkiye neden olmuştu.

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