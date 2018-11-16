Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Trump, Kaşıkçı cinayeti, ABD’deki FETÖ soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele ve ikili ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulundu. İki lider, Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kaldı.

DAHA YAKIN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan ve Trump, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Erdoğan ve Trump, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, iki ülkenin daha yakın iş birliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

Erdoğan, Trump'la görüşmesinde, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.

Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.



