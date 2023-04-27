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Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretsiz olacağını duyurmuştu! Seyahatler başladı: Vatandaşlar YHT garına akın etti

27.04.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile mayıs sonuna kadar seyahatlerin ücretsiz olacağını açıklamasının ardından vatandaşlar, tren garlarına akın etti. Ücretsiz seferlere başlayan Ankara-Sivas YHT'nin 43 ilin geçiş güzergahında olan Kırıkkale garında da yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretsiz olacağını duyurmuştu! Seyahatler başladı: Vatandaşlar YHT garına akın etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve AK Parti milletvekili adaylarının katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile vatandaşlar, konforlu olarak seyahat ediyor.

Kırıkkale YHT Garı'nda düzenlenen açılışa rahatsızlığı sebebiyle katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından vatandaşlar tren garlarına akın etti. Ücretsiz seferlere başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin (YHT) Kırıkkale garında da yoğunluk yaşandı.

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'2.5 SAATLİK YOLU 45 DAKİKADA GİDECEĞİZ'

Kırıkkale'de öğretmen olduğunu ifade eden Kübra Çelik, "Yozgatlıyım, Kırıkkale'de öğretmenlik yapıyorum. Vatanımız ve milletimiz için gerçekten güzel bir hizmet. Şimdi de ben memleketime gidiyorum. Gerçekten de her ayrıntı düşünülmüş. Çok beğendik devletimiz sağ olsun. Ben daha önce kara yolu ile de çok gittim. Zaten öğretmen olduğumuz için sürekli seyahatlerimiz oluyor. 2,5 saatlik bir yolu şu anda hızlı trenle 45 dakika da gideceğiz. Bu da gerçekten süre anlamında güzel" diye konuştu.

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Gezmek için Kırıkkale'ye hızlı tren ile geldiğini belirten Yılmaz Savaş adlı vatandaş, "Bunu yapan devletimizden ve hükümetimizden Allah razı olsun. Yozgat'tan Kırıkkale'ye gezmeye geldik. Tekrar dönüyoruz çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Devletimize milletimize Allah hayırlı uğurlu eylesin" ifadelerini kullanırken, Feyzullah Çelik ise, "Devletimiz ve vatanımız için güzel bir uygulama. Ücretsiz olması da vatandaşımız için daha iyi" dedi. (İHA)

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