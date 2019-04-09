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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales ortak açıklama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales ortak açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları

Bolivya'nın da Ankara Büyükelçiliği kararı almış olması bizi memnun etti.

Kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek isterim.

Bu amaçla 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenleyeceğiz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ciddi sıçrama yaşamış durumda.

Bu rakamların çok çok düşük olduğunu ve kendimize yeni bir hedef belirmemeiz gerek diye düşündük.

Bu tarihi ziyaret önemli bir köşe taşı olacak.

Hepsinden öte savuma sanayindeki iş birliği imkanları üzerinde durduk. TİKA tarım ve sağlık alanlarında Bolivya'da başarılı projelere imza attı. Bu desteklerimize devam etme arsuzundayız.

Biz İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanıyız. Bugün uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Türkiye ve Bolivya benzer düşüncelere sahiptir. Her türlü ayrımclığı ötekileştirmeyi ve dışlamayı reddediyorz. Aşırı sağ ve İslam karşıtı görüşlerden endişe duyuyuroz. Bolivya'yı Filistinli sivlillerin korunması ve Kudüs'ün konumuna olan tutumu için teşekkür ediyoruz.

Morales'in Golan Tepeleri tutumunu takdir ediyoruz.

Evo Morales'in açıklamalarının satır başları;

Bu dostluk bizi çok mutlu etti.

70 yıllık diplomatik ilişkilerden sonra, daha fazla dostluk daha fazla anlayış kurmak önemli. İdeolojide çok ortağız.

Venezuela ile görüşlerinize tamamen katılıyorum. Hükümetini devletini ve halkını çok iyi tanıyorum. Venezuela halkı da devrimci bir halktır. Onurunu ve kimliğini savunan bir ülkedir. Bu yüzden onları destekliyoruz. Sol ya da sağ olsun askeri müdahale kabul etmeyecektir.

ABD'nin Venezuela'daki tavrından memnun değiliz.

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