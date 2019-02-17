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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 17.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuva-yi Milliye Meydanı’nda düzenlenen Balıkesir Mitingi’nde konuştu. Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, bedelli askerliğin kalıcı hale getirileceğini ve isteyen herkesin bedelli askerliğe başvurabileceğini duyurdu. Bedelli askerlik yapanlar 1 aylık temel eğitimden sonra terhis edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Balıkesir her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiştir. 31 Mart'ta da Balıkesir tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir. AK Parti bugüne kadar 81 ilimizde gerçekleştirdiği hizmetlerde ülkemize çağ atlatmıştır. Yaptığımız hizmetlerle ülkemizin her karışına, her insanına dokunduk. Balıkesir'de de son 16 yılda 27 katrilyonu aşan yatırım yaptık.

TANZİM SATIŞI AÇIKLAMASI

2019 yılı Şubat-Mart ayları tarımsal destek noktasında 3 milyar 24 milyon 159 bin lira tarımsal destek vereceğiz. Tarım Bakanlığımız çalışmasını yapıyor. Çadır marketleri açtık, bu devam edecek. Bu işi daha da genişleteceğiz. Benim vatandaşımı kimsenin sömürmesine izin vermeyeceğiz. Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ TASLAĞI

Askerlik sistemimizle ilgili ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordusuna sahiptir. Ordumuzun yapısını güçlendirmek en büyük görevlerimizden biridir. Milletimizin talebini ve ordumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak talimat verdim. Kurumlarımız bir taslak ortaya çıkardı. Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaç doğrultusunda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurtdışındaki vatandaşlarıız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek.

Bedelli askerlik uygulamasını sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir 'çıkacak mı çıkmayacak mı?' Böyle bir durum olmayacak. Herkes bedelli askerliğe başvuracak. Bedelli askerlik yapanlar 1 aylık temel eğitimden sonra terhis edilecek.

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erdoğan Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı

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