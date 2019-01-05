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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 18:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da fabrika açılışında konuştu. Erdoğan, "Benim görevim bakanlara hedef vermektir. Yoksa ben bakan olurdum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Son 16 yılda hükümet olarak özel sektörümüzn daima yanında olduk. Yabancı- yerli ayrımı yapmadan tüm firmalara gereken her türlü teşviki verdik.

Yatırımcılarımızın ,ihtiyaç duyduğu tüm olanakları sağladık.

Bugün yatırım ofisimiz direk şahsıma bağlıdır. Şahsıma bağlı olmasının nedeni ise, yabancı ve yerli yatırımcılar burada bir skıntı yaşama deyip burada yatırım yapabilmeli.

Rakamlar Türkiye ekonomisinin son 16 yılda katettiği mesafeyi ortaya koyuyor.

Benim görevim bakanlara hedef vermektir. Yoksa ben bakan olurdum

Bugüne kadar işçimizi, emeklimiz, enflasyona asla ezdirmedik. İşçisi, esnafı, çiftçisiyle 81 milyonun tamamı kazanmıştır. Ekonomimizin büyümesiyle büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır"

Niye bizim güneydoğuya gitmiyor yatırımcı? Terör olduğu için gitmiyor. O bölge terörden arındığı anda küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. O zaman terörün de esamesi okunmayacak."

Dünyanın başka bir ülkesi bizim son 5-6 yılda yaşadıklarımıza maruz kalsaydı çökmenin eşiğine gelirdi.

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