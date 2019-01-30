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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 12:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Medyamızın meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Medyamızın meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı mesaj şöyle:
“Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması demokrasimizin işlerliği açısından hayati öneme sahiptir. Türk basını, ne yazık ki demokrasimizin kesintiye uğradığı, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı vesayet dönemlerine çok ciddi baskılara ve mağduriyetlere uğramıştır. Son 16 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. Medyamızın meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum. Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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