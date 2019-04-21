HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinden Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinden Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre kız yurdunda kalan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Haliç Kongre Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!

Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.