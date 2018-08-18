Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişine boyalı saldırı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboarda yer alan afişine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boyalı saldırı yapıldı. Polis, afişe hakaret içerikli yazı yazan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişinin bulunduğu ve 'Millet Bir, Hedef Bir, 6. Olağan Büyük Kongre' yazan billboarda, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce spreyle, hakaret içerikli yazılar yazıldı. Yazıyı gören çevredeki esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yazıların üzerini boyayla kapattı. Polis, şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı.
Olaya tepki gösteren çevre sakinlerinden Mehmet Kıldır, "Bu vatanın ekmeğini yiyenler, suyunu içen hainler böyle yazılar yazıyor. İnsan değil bunlar. O zaman bu ülkenin ekmeğini yemeyin. Defolun bu memleketten gidin" dedi.
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