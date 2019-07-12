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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

15 Temmuz'un 3. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."

Kaynak: AA

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15 Temmuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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