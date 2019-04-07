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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası arenada ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dış politikada, hiçbir konuda dayatmalara, masabaşı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyecek, uluslararası arenada ilkeli ve dik duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası arenada ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dış politikada, hiçbir konuda dayatmalara, masabaşı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyecek, uluslararası arenada ilkeli ve dik duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılayı'nın 101'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Oktay, Kızılay'ın, cephede yaralanan askerlerin tedavisi için çıktığı yolda küresel yardım kuruluşu konumuna gelmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Oktay, "Ben de yine AFAD Başkanlığı yaptığım dönemden bu yana yurt içinde ve yurt dışında hangi afet bölgesine gittiysem Kızılay'ın Hilal-i Ahmer'iyle karşılaştığımı buradan bir kez daha gururla ifade etmek isterim" diye konuştu.
'Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, Türkiye'nin, 8 milyar doların üzerinde gerçekleştirdiği insani yardımla dünyada en fazla yardım yapan ülke olduğuna dikkat çeken Oktay, şunları söyledi:
"İnsani yardım sıralamasında da geldiğimiz bu seviye bizim için yüz akıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine Filistinli kardeşlerimizin hukuk mücadelesi önceliğimiz, hak ve hakikat sınırlarımız kırmızı çizgimiz ve sınırlarımız gönül coğrafyamız olmaya devam edecek. Dış politikada, hiçbir konuda dayatmalara, masabaşı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyecek, uluslararası arenada ilkeli ve dik duruşumuzu sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, konuşmasının ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından ebru motifli Kızılay heykeli hediye edildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası arenada ilkeli duruşumuzu sürdüreceğizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası arenada ilkeli duruşumuzu sürdüreceğizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası arenada ilkeli duruşumuzu sürdüreceğizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası arenada ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz

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