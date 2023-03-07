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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden iddialara yanıt: EYT başvuruları e-Devlet'ten 7 gün 24 saat yapılabiliyor

07.03.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden iddialara yanıt: EYT başvuruları e-Devlet'ten 7 gün 24 saat yapılabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.

"7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA SUNULMAKTADIR"

Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. (AA)

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi EYT

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