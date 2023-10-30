Cumhuriyet Bayramı törenindeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, özel bir okulda 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Açıklamada, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde "Türkiye Yüzyılı"nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek ayrıştırıcı tutum sergilendiği gibi görüşler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine harekete geçildiği kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda şüpheli E.K. isimli şahıs 30 Ekim'de yakalanmış, şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi. (AA)







