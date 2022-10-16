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Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinde yeni gelişme! İl il dolaşacak, VR gözlükle gezilebilecek

16.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut, arsa ve iş yeri projesine başvurular devam ediyor. 7,5 milyon kişinin başvuru yaptığı projeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Proje kapsamında hazırlanan bir tanıtım TIR'ı, il il dolaşıp vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verecek. TIR'da bulunan VR gözlük sayesinde örnek daireler vatandaşlara gezdirilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinde yeni gelişme! İl il dolaşacak, VR gözlükle gezilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hazırlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” tanıtım TIR'ı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatmak amacıyla yollara koyuldu. Bu kapsamda tanıtım TIR'ı 17 ilin meydanlarını gezecek, “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesini detaylarıyla vatandaşlara anlatacak. TIR'ın ilk durağı Başkent Ankara’ydı.

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PROJEYE REKOR BAŞVURU

Bakanlık’tan yapılan açıklamada 500 bin sosyal konut, 1 milyon arsa ve 50 bin iş yeri ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesine 7,5 milyonluk rekor başvuru yapıldığı belirtildi. Projeyle ilgili vatandaşların merak ettikleri sorular sosyal medya, yazılı-görsel medya ve TOKİ bilgilendirme hattından yanıtlanıyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettikleri soruları yerinde cevaplayabilmek için yeni bir hizmet daha başlatıldı.

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17 İLİN MEYDANLARINI DOLAŞACAK

Bakanlık açıklamasında başlatılan yeni hizmet hakkında bilgi verildi. Açıklamada “Şimdi de ‘İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa’ tanıtım TIR'ı vatandaşın ayağına gidecek. 17 ilin meydanlarında TOKİ uzmanları doğrudan vatandaşları projeye ilişkin bilgilendirecek.” ifadeleri kullanıldı.

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Tanıtım TIR'ı Ankara’nın ardından Diyarbakır, Konya, Muğla, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Yozgat, Tunceli, Amasya, Bolu, Zonguldak, Afyon, Uşak, Kırşehir, Elazığ ve Manisa şehirlerinin meydanlarında vatandaşla buluşacak. Böylece vatandaşlar “Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi” ile ilgili TIR'da bulunan TOKİ uzmanlarıyla yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alabilecekler.

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İLK DURAK ANKARA

Bu kapsamda ilk durak olan Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda vatandaşlara tanıtım TIR'ında bilgi verildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, tüm detaylarıyla halka anlatılırken vatandaşlarla eğlenceli yarışmalar yapıldı.

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ÖRNEK DAİRELERDE 360 DERECE TUR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada özel VR teknolojisi sayesinde daha önce yapılmış TOKİ projelerindeki örnek dairelerin 360 derece deneyimleyebileceği ve TIR ekranlarından yayımlanan soru ve cevap videoları sayesinde vatandaşların bilgilendirileceğinin altı çizildi.

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450'DEN FAZLA ALT SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİRECEK

Yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesinin, çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı, 2 trilyon liradan fazla olmak üzere ekonomik hareketliliğe yol açacağı ve en az 200 bin yeni istihdam sağlayacağı vurgulandı. Proje kapsamında yapılacak olan sosyal konutlar ve güvenli iş yerlerinin, bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü
noktasında da öncü bir vazife üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

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"MERAK EDİLEN TÜM SORULAR TİTİZLİKLE CEVAPLANACAKTIR"

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Dinçer, Ankara’da tanıtım TIR'ı ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa projemizin tüm detayları Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığımız tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Tanıtım TIR'ımızda vatandaşlarımızın proje kapsamında merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacaktır. Ayrıca daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz VR gözlük sayesinde vatandaşlarımıza gezdirilecek, burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Rekor başvuru sayısıyla idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tanıtım TIR'ımıza kendilerini davet ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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