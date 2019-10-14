HABER

Cumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim görevlileri ile öğrenciler, Türk bayrakları açarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim görevlileri ile öğrenciler, Türk bayrakları açarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Kültür Merkezi önündeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akademisyenler ve öğrenciler Mehmetçiğe destek olmak için Türk bayrakları açtı.
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Tarihin her döneminde mazlumların sığınağı, hakkın ve adaletin savunucusu olan Peygamber ocağı şanlı ordumuz, ülkemizin beka ve istikbalini tehdit eden hain terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu operasyon herkesin bildiği gibi sadece bölgede bulunan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yapılmamaktadır. Mehmetçiğin başlattığı bu harekat; hilalin haça, hakkın batıla, Habil'in Kabil'e, Hz. Hüseyin’in zulme karşı kıyamıdır. Vatanına gönülden bağlı, yerli ve milli olan ülkemizin akademisyenleri olarak Mehmetçiğimizin her koşulda ve her zaman yanında olduğumuzu beyan ederiz. Bizler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatı'nın da sonuna kadar destekçisiyiz. Bu zor koşullar altında canıyla, kanıyla bayrak düşmesin, ezan susmasın diye mücadele eden Mehmetçiğimizin gözü arkada kalmasın. Şurası açıkça bilinmelidir ki Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bugün başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Türkiye'yi hedef alan yaptırım tehditlerinin hiçbir karşılığı ve uygulanabilirliği yoktur. Çünkü artık ülkemizde kendi milli silahlarımız; yerli İHA ve SİHA'larımız, helikopterlerimiz, zırhlı araçlarımız ve toplarımız üretilmektedir. Bunlardan daha da önemlisi Türk milletinin sergilemiş olduğu milli birlik ve beraberlik şuuru ile yüreğindeki iman ve cesarettir. 60 bine yakın öğrencisi, 4 bin personeli ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ailesi olarak ülkemiz ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz. Bu operasyonun hem Türkiyemizin bölgede lider bir ülke olduğunu hem de bu coğrafyada şanlı tarihinden gelen sorumluluğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.
FOTOĞRAFLI

Cumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekCumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekCumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekCumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdiHatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi
Kosova zehirlenme olayının sonuçlarını bekliyorKosova zehirlenme olayının sonuçlarını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.