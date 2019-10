Cumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim görevlileri ile öğrenciler, Türk bayrakları açarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kültür Merkezi önündeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akademisyenler ve öğrenciler Mehmetçiğe destek olmak için Türk bayrakları açtı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Tarihin her döneminde mazlumların sığınağı, hakkın ve adaletin savunucusu olan Peygamber ocağı şanlı ordumuz, ülkemizin beka ve istikbalini tehdit eden hain terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu operasyon herkesin bildiği gibi sadece bölgede bulunan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yapılmamaktadır. Mehmetçiğin başlattığı bu harekat; hilalin haça, hakkın batıla, Habil'in Kabil'e, Hz. Hüseyin’in zulme karşı kıyamıdır. Vatanına gönülden bağlı, yerli ve milli olan ülkemizin akademisyenleri olarak Mehmetçiğimizin her koşulda ve her zaman yanında olduğumuzu beyan ederiz. Bizler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatı'nın da sonuna kadar destekçisiyiz. Bu zor koşullar altında canıyla, kanıyla bayrak düşmesin, ezan susmasın diye mücadele eden Mehmetçiğimizin gözü arkada kalmasın. Şurası açıkça bilinmelidir ki Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bugün başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Türkiye'yi hedef alan yaptırım tehditlerinin hiçbir karşılığı ve uygulanabilirliği yoktur. Çünkü artık ülkemizde kendi milli silahlarımız; yerli İHA ve SİHA'larımız, helikopterlerimiz, zırhlı araçlarımız ve toplarımız üretilmektedir. Bunlardan daha da önemlisi Türk milletinin sergilemiş olduğu milli birlik ve beraberlik şuuru ile yüreğindeki iman ve cesarettir. 60 bine yakın öğrencisi, 4 bin personeli ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ailesi olarak ülkemiz ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz. Bu operasyonun hem Türkiyemizin bölgede lider bir ülke olduğunu hem de bu coğrafyada şanlı tarihinden gelen sorumluluğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

