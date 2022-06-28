MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada gündem oldu! Paylaşım rekoru kırıyor

Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada gündem oldu! Paylaşım rekoru kırıyor

28.06.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Cüneyt Arkın'ın Tarık Akan'la başrolünde yer aldığı 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede sabah yaşamını yitirdi. 85 yaşında vefat eden sinema sanatçısının ölüm haberinin ardından sosyal medyada oyuncunun yer aldığı birçok filmden kesitler paylaşıldı.

Cüneyt Arkın'ın Tarık Akan ile başrolünde yer aldığı maden işçilerinin çalışma koşullarına vurgu yapan 1978 yapımı 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada en çok paylaşılan sahnelerden oldu.

Arkın, maden işçisi İlyas'ı oynadığı sahnede işçilere şu sözlerle hitap ediyordu:

"Bu adamlar kargaşa çıkararak işi ‘oldu bitti’ye getirmek istiyorlar. Arkadaşlar burada cinayet işleniyor. Ocaklarda yeterli tedbir alınsa ölenlerimizin yüzde doksanı kurtulurdu. Başımızdaki sahte sendikacılar toplu sözleşmelerde alınan göstermelik kazanımlarla bizleri oyaladılar. Üstüne üstlük toplu sözleşmeye ‘işçiler yerlere tükürmeyecek ve açığa işemeyecek’ gibi bizi küçülten maddeler konulmasına izin verdiler. Yani ‘İşçiler hayvandır, önüne gelen yere işer, olmadık yere tükürür’ demeye getirdiler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranda bilerek frikik verdiğini söylemişti! Bu sefer de eteğini açtıEkranda bilerek frikik verdiğini söylemişti! Bu sefer de eteğini açtı
"Cenneti buldum" notuyla üstsüz pozlarını paylaştı"Cenneti buldum" notuyla üstsüz pozlarını paylaştı
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı sahneye çıkarmak için para teklif etti: Gel 100 lira vereceğimİbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı sahneye çıkarmak için para teklif etti: Gel 100 lira vereceğim
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Tarık Akan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.