Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada gündem oldu! Paylaşım rekoru kırıyor

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede sabah yaşamını yitirdi. 85 yaşında vefat eden sinema sanatçısının ölüm haberinin ardından sosyal medyada oyuncunun yer aldığı birçok filmden kesitler paylaşıldı.

Cüneyt Arkın'ın Tarık Akan ile başrolünde yer aldığı maden işçilerinin çalışma koşullarına vurgu yapan 1978 yapımı 'Maden' filmindeki replikleri sosyal medyada en çok paylaşılan sahnelerden oldu.

Arkın, maden işçisi İlyas'ı oynadığı sahnede işçilere şu sözlerle hitap ediyordu:

"Bu adamlar kargaşa çıkararak işi ‘oldu bitti’ye getirmek istiyorlar. Arkadaşlar burada cinayet işleniyor. Ocaklarda yeterli tedbir alınsa ölenlerimizin yüzde doksanı kurtulurdu. Başımızdaki sahte sendikacılar toplu sözleşmelerde alınan göstermelik kazanımlarla bizleri oyaladılar. Üstüne üstlük toplu sözleşmeye ‘işçiler yerlere tükürmeyecek ve açığa işemeyecek’ gibi bizi küçülten maddeler konulmasına izin verdiler. Yani ‘İşçiler hayvandır, önüne gelen yere işer, olmadık yere tükürür’ demeye getirdiler."

