Çünkü siz farklısınız! En trend kıvırcık saç modelleri

Kıvırcık saçın bakımı zordur; çok kabarır, zor taranır ve inatçıdır. Tabii birçok avantajı da yok değil. Bunlardan biri de kıvırcık saçların hacimli olmasıdır. Hacimli ve dolgun görünüm, kıvırcık saç modelleri yapımını da olabildiğince basit kılar. Kolaylıkla toplanıp şekil verilebilen kıvırcık saçlar, yoğun hacminden dolayı basit bir at kuyruğuyla bile havalı görünebilir.
Bu model özellikle kısa saçlı kadınlar için oldukça iyi bir alternatiftir. Yapımı çok kolay ve görüntüsü çok şık bu model; günlük kullanım için oldukça uygun olmasının yanında şık bir kıyafetin üzerine de iyi bir seçenek olacaktır.
Bu saç modeli günlük hayatın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Hem kısa hem de uzun saçlı kadınların kullanabileceği bir model olmakla birlikte oldukça da pratik.
Bu model, belki de bütün modellerin arasında en kolayı. Tek ihtiyacınız olan şey renkli tel tokalar.
Bu, kıvırcık saçlıların en büyük avantajı olan hacimli saç yapısından faydalanılarak yapılan bir modeldir. Tercih edilen tokaya göre hem gündüz kullanımı için hem de gece kullanımı için çok şık bir modeldir.
Bu model kısa saçlı kadınların topuz hasretini ortadan kaldıracak. Özel günlerde evde yapabileceğiniz hem çok kolay hem de çok şık bir modeldir. Üstelik çeşitli saç aksesuarlarıyla da kullanılabilir.
Kıvırcık saçlı insanların en büyük dertlerinden biri, saçlarını topladıklarında çıkan saçlardır. Ancak o saçlara aldırmayarak hatta bu durumu kullanarak çok güzel bir dağınık topuz yapabilirsiniz.
Kıvırcık saçlar için en kolay ve en güzel duran modellerden bir tanesidir. Yarım topuzu, günlük hayatınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu model özellikle aceleyle hazırlanmanız gereken günlerde sizin kurtarıcınız olacak.
Kıvırcık topuz modelleri arasında da en basit modellerden biridir dağınık topuz. Modelde kullanılan tek şey saçın kendi dalgası. Daha çok saçlarının dalgası iri olan kadınlar için uygundur. Oldukça şık bir görüntüsü olan dağınık topuz daha çok gece şıklığına uygun olsa da gündüz de kullanılabilir. Özellikle saçın yıkandığı ikinci gün daha iyi duracaktır.
Bu model çok fazla uğraşmadan güzel görünmek isteyenler için birebir. Son zamanların popüler modellerinden olan yarım örgü size bohem bir hava yaratacak. Örgüyü daha kalın yapıp aralarına küçük çiçekler veya tokalar takarak düğünlerde bile kullanabilirsiniz.
Bu model örgüyle uğraşmak istemeyenler için. Görüntüsü itibarıyla örgüye benziyor ama örgüden çok daha kolay, aynı zamanda size her zaman göründüğünüzden farklı bir hava katacak.
Bu model saçlarının önüne gelmesini istemeyen ancak açık saç kullanmak isteyenler için birebir. Aynı zamanda gelin saçında çok fazla abartıya kaçmayan gelinler için oldukça kullanışlı bir model.
Bu modeli farklı görünmek istediğiniz özel günlerde birkaç küçük saç aksesuarı ile kullanabilirsiniz. Daha çok gece şıklığına uygun olmakla birlikte biraz daha modernize ederek ve dağıtarak günlük hayatta da kullanabilirsiniz.
Bu saç modeli çok kolay, farklı çeşitlerde yapılabilecek ve günlük kullanıma çok uygun bir modeldir. Ters örgü, balıksırtı, mısır kılçığı olmak üzere istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Eğer isterseniz bağlama yerlerine renkli toka, kurdele gibi saç aksesuarları takabilirsiniz.
Yarım at kuyruğu özellikle kıvırcık saçlarda havalı duran saç modellerinden bir tanesi. Saç kabarık olduğu için sönük durmuyor ve ekstra bir çabaya gerek kalmıyor. Aynı zamanda son zamanların moda olan saçlarından bir tanesi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum