Çünkü siz farklısınız! En trend kıvırcık saç modelleri

Kıvırcık saçın bakımı zordur; çok kabarır, zor taranır ve inatçıdır. Tabii birçok avantajı da yok değil. Bunlardan biri de kıvırcık saçların hacimli olmasıdır. Hacimli ve dolgun görünüm, kıvırcık saç modelleri yapımını da olabildiğince basit kılar. Kolaylıkla toplanıp şekil verilebilen kıvırcık saçlar, yoğun hacminden dolayı basit bir at kuyruğuyla bile havalı görünebilir.

Kısa Kıvırcık Saç Modelleri

1. Tek taraflı taç örgü

Bu model özellikle kısa saçlı kadınlar için oldukça iyi bir alternatiftir. Yapımı çok kolay ve görüntüsü çok şık bu model; günlük kullanım için oldukça uygun olmasının yanında şık bir kıyafetin üzerine de iyi bir seçenek olacaktır.

Modeli yapmak için tek taraftan kalın bir şekilde balık sırtı örgü başlatın ve saçınızın ortasına geldiğinizde örgüyü sabitleyin.

2. İkili burgu

Bu saç modeli günlük hayatın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Hem kısa hem de uzun saçlı kadınların kullanabileceği bir model olmakla birlikte oldukça da pratik.

Modeli yapmak için sağda ve solda, iki yanda burgu yapın ve arkada ince bir lastik tokayla saçınızı sabitleyin.

3. Yarım toplama

Bu model, belki de bütün modellerin arasında en kolayı. Tek ihtiyacınız olan şey renkli tel tokalar.

Modeli yapmak için 3 tane tel tokayı, önden arkaya doğru aldığınız iki tutam saçı üçgen olacak şekilde tutturun.

4. Yandan toplama

Bu, kıvırcık saçlıların en büyük avantajı olan hacimli saç yapısından faydalanılarak yapılan bir modeldir. Tercih edilen tokaya göre hem gündüz kullanımı için hem de gece kullanımı için çok şık bir modeldir.