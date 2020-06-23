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Çünkü siz farklısınız! En trend kıvırcık saç modelleri

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kıvırcık saçın bakımı zordur; çok kabarır, zor taranır ve inatçıdır.

Çünkü siz farklısınız! En trend kıvırcık saç modelleri

Kıvırcık saçın bakımı zordur; çok kabarır, zor taranır ve inatçıdır. Tabii birçok avantajı da yok değil. Bunlardan biri de kıvırcık saçların hacimli olmasıdır. Hacimli ve dolgun görünüm, kıvırcık saç modelleri yapımını da olabildiğince basit kılar. Kolaylıkla toplanıp şekil verilebilen kıvırcık saçlar, yoğun hacminden dolayı basit bir at kuyruğuyla bile havalı görünebilir.

Kısa Kıvırcık Saç Modelleri

1. Tek taraflı taç örgü

tek taraflı taç örgü

Bu model özellikle kısa saçlı kadınlar için oldukça iyi bir alternatiftir. Yapımı çok kolay ve görüntüsü çok şık bu model; günlük kullanım için oldukça uygun olmasının yanında şık bir kıyafetin üzerine de iyi bir seçenek olacaktır.

  • Modeli yapmak için tek taraftan kalın bir şekilde balık sırtı örgü başlatın ve saçınızın ortasına geldiğinizde örgüyü sabitleyin.

2. İkili burgu

yarım toplama

Bu saç modeli günlük hayatın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Hem kısa hem de uzun saçlı kadınların kullanabileceği bir model olmakla birlikte oldukça da pratik.

  • Modeli yapmak için sağda ve solda, iki yanda burgu yapın ve arkada ince bir lastik tokayla saçınızı sabitleyin.

3. Yarım toplama

yarım toplama

Bu model, belki de bütün modellerin arasında en kolayı. Tek ihtiyacınız olan şey renkli tel tokalar.

  • Modeli yapmak için 3 tane tel tokayı, önden arkaya doğru aldığınız iki tutam saçı üçgen olacak şekilde tutturun.

4. Yandan toplama

yandan toplama

Bu, kıvırcık saçlıların en büyük avantajı olan hacimli saç yapısından faydalanılarak yapılan bir modeldir. Tercih edilen tokaya göre hem gündüz kullanımı için hem de gece kullanımı için çok şık bir modeldir.

  • Saçlarınızın tamamını sağa veya sola alın ve küçük tokalarla sabitleyin.
  • Daha sonra istediğiniz toka çeşidini saçınızı attığınız tarafın tersine takarak modeli tamamlayabilirsiniz.

5. Ensede topuz

ensede topuz

Bu model kısa saçlı kadınların topuz hasretini ortadan kaldıracak. Özel günlerde evde yapabileceğiniz hem çok kolay hem de çok şık bir modeldir. Üstelik çeşitli saç aksesuarlarıyla da kullanılabilir.

  • Öncelikle saçlarınızın önündeki tutamları arkada sıkıca bağlayın.
  • Daha sonra kenarlarda kalan saçları da bağladığınız saçın içinden geçirin.
  • Eğer isterseniz tel tokalarla saçınızı sabitleyebilirsiniz.

Kıvırcık Topuz Modelleri

1. Tepede dağınık topuz

Tepede dağınık topuz

Kıvırcık saçlı insanların en büyük dertlerinden biri, saçlarını topladıklarında çıkan saçlardır. Ancak o saçlara aldırmayarak hatta bu durumu kullanarak çok güzel bir dağınık topuz yapabilirsiniz.

  • Bu model için saçlarınızı tepeden toplayarak bir topuz yapın ve sabitleyin. Tutumlar topuzun arasından kendiliğinden çıkacaktır.

2. Yarım topuz

yarım topuz

Kıvırcık saçlar için en kolay ve en güzel duran modellerden bir tanesidir. Yarım topuzu, günlük hayatınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu model özellikle aceleyle hazırlanmanız gereken günlerde sizin kurtarıcınız olacak.

  • Bu model için saçları yarım toplayıp tepede bir topuz yapmanız yeterlidir.

3. Dağınık topuz

dağınık topuz

Kıvırcık topuz modelleri arasında da en basit modellerden biridir dağınık topuz. Modelde kullanılan tek şey saçın kendi dalgası. Daha çok saçlarının dalgası iri olan kadınlar için uygundur. Oldukça şık bir görüntüsü olan dağınık topuz daha çok gece şıklığına uygun olsa da gündüz de kullanılabilir. Özellikle saçın yıkandığı ikinci gün daha iyi duracaktır.

  • Saçı ortaya doğru kabartıp yanlardan ve ortadan birer tutam saçı içe doğru kıvırarak sabitleyici toka ile tutturmanız yeterlidir.
  • Kenarlardan birer tutam saç çıkartabilirsiniz.

Kıvırcık Saçlar İçin Örgü Modelleri

1. Yarım örgü

yarım örgü

Bu model çok fazla uğraşmadan güzel görünmek isteyenler için birebir. Son zamanların popüler modellerinden olan yarım örgü size bohem bir hava yaratacak. Örgüyü daha kalın yapıp aralarına küçük çiçekler veya tokalar takarak düğünlerde bile kullanabilirsiniz.

  • İki taraftan ayırdığınız saçlarınızı arkada mısır örgü şeklinde örün. Bu modeli ister balıksırtı, ister mısır örgü, isterseniz düz örgü şeklinde yapabilirsiniz.

2. Kolay örgü

kolay örgü

Bu model örgüyle uğraşmak istemeyenler için. Görüntüsü itibarıyla örgüye benziyor ama örgüden çok daha kolay, aynı zamanda size her zaman göründüğünüzden farklı bir hava katacak.

  • Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın ve sağ ve sol taraftaki saçlarınızı da eşit iki parçaya ayırın.
  • Sol tarafta iki parçaya ayırdığınız saçlarınızı birbiri etrafında döndürerek arkaya doğru getirin ve tel tokalarla tutturun.
  • Aynı işlemleri sağ taraf için de gerçekleştirin.
  • En son birbiri üzerinde döndürdüğünüz tutamlardan birini elinizden bırakın ve diğer tutamı iki tarafın birleşim noktasının üzerinden geçirin.

3. Tekli örgü

yarım örgü

Bu model saçlarının önüne gelmesini istemeyen ancak açık saç kullanmak isteyenler için birebir. Aynı zamanda gelin saçında çok fazla abartıya kaçmayan gelinler için oldukça kullanışlı bir model.

  • Saçınızın önünden bir tutam ayırın.
  • Ayırdığınız tutamı almadan saçınızı önden başlayarak mısır kılçığı şekilde örün.
  • Diğer taraftan iki tutam saç alın ve birini örgünün üzerinden geçirerek sabitleyin.
  • İlk başta örgünün olduğu tarafta ayırdığınız tutamı da hafifçe döndürerek onun üzerinden geçirin.
  • Daha sonra ayırdığınız iki tutamdan kullanmadığınızı da onun üzerinden geçirin. Böylece saçlar birbirinin içinden geçmiş gibi görünecek.

4. Hale örgü

hale örgü

Bu modeli farklı görünmek istediğiniz özel günlerde birkaç küçük saç aksesuarı ile kullanabilirsiniz. Daha çok gece şıklığına uygun olmakla birlikte biraz daha modernize ederek ve dağıtarak günlük hayatta da kullanabilirsiniz.

  • Öncelikle saçınızı ortadan ikiye ayırın.
  • Sağ veya sol taraftan enseden başlayarak saçınızı örmeye başlayın.
  • Örgünün sonuna geldiğinizde saçınızı sabitleyin.

5. İkili yarım örgü

ikili yarım örgü

Bu saç modeli çok kolay, farklı çeşitlerde yapılabilecek ve günlük kullanıma çok uygun bir modeldir. Ters örgü, balıksırtı, mısır kılçığı olmak üzere istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Eğer isterseniz bağlama yerlerine renkli toka, kurdele gibi saç aksesuarları takabilirsiniz.

  • Modeli yapmak için öncelikle saçınızı iki parçaya ayırın.
  • Her iki parçayı da örmeye başlayın ve ensede bağlayın.
  • Tokanın üzerine birer tutam saç dolayarak tokayı gizleyebilirsiniz.

Kıvırcık Saçlar İçin At Kuyruğu

1. Yarım at kuyruğu

at kuyruğu

Yarım at kuyruğu özellikle kıvırcık saçlarda havalı duran saç modellerinden bir tanesi. Saç kabarık olduğu için sönük durmuyor ve ekstra bir çabaya gerek kalmıyor. Aynı zamanda son zamanların moda olan saçlarından bir tanesi.

  • Bir tutam saçı tepede at kuyruğu haline getirmeniz yeterlidir.
  • Eğer isterseniz önlerden birer tutam saç çıkarabilirsiniz.
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