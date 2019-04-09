Cüruf depolama tesisi için çevrecilerden suç duyurusu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesindeki cüruf ve termik santral kül depolama alanının kapatılmasını talep eden çevreciler, tesisin yarattığı tehlikelerle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP), Foça Forum, Yenifoça Forum, Foça Barış Kadınları, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İzmir Ekoloji Komisyonu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Aliağa, Menemen ve Foça'dan gelen vatandaşlar, adliye binası önünde bir araya geldi. Topluluk adına açıklama yapan EGEÇEP dönem sözcüsü Alime Mitap, Ilıpınar'da yer alan ve kuzey ormanlarının bir bölümüyle çevrili Gölyüzü mevkiinde, tüm itirazlara rağmen depolama alanının yapıldığını, 7 Eylül 2017 ve 6 Nisan 2019'da, bu alanda iki büyük yangın çıktığını söyledi.

Bilirkişi raporuna göre depolanan malzemelerden açığa çıkan yanıcı gazların, sıcaklığın ve nemin etkisiyle kızışarak reaksiyon oluşturduğunu, kolay yanıcı maddelerin tutuştuğu sonucuna varıldığını belirten Mitap, "Yangınlar doğaya, bölgedeki tüm canlılara, insan sağlığına yönelik ciddi bir tehlike yaratmıştır. Bölgeden yükselen küller Foça'nın Gencelli, Cumhuriyet, Ilıpınar, Kozbeyli ve Aliağa'nın Horozgediği mahallelerine kadar ulaşmıştır. Aliağa'daki iki ayrı termik santral için mahkemeler iptal kararı vermiştir. 2009/7 sayılı genelge bahane edilerek tesisler çalıştırılmakta, mahkeme kararları yok sayılmakta, adeta çöpe atılmaktadır. Bölgede canlı yaşamı tehdit altındadır. Denizi, kıyıları, ormanları, tarım alanları, insanları ve diğer canlılarıyla bölge ölüme mahkum edilmiştir. Mahkeme kararlarının derhal ve eksiksiz uygulanmasını, hukuksuz olarak çalışan termik santrallerinin kapatılmasını, yeni kirletici faaliyetlere izin verilmemesini, denetim yapılmasını, Aliağa, Bozköy, Yenifoça, Menemen hava ölçüm istasyonları verilerinin hemen açıklanmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bölgeye davet ediyoruz" dedi.

FOÇEP sözcüsü Bahadır Doğutürk ise tesisin yarattığı tehlikelerle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi verdiklerini belirterek, "İki yılda iki büyük yangın, iki büyük felaket yaşadık. Uyarılarımızı dikkate almamalarının sonucunda yaşananların ders olmasını, bölgede denetimlerin hızlandırılmasını, artık bu vahşete son verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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