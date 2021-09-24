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Çürüyen domatesleri atarsanız çok üzülürsünüz! Çürük domateslerle meğer neler neler yapılıyormuş...

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş yaparken bazen ipin ucunu kaçırıp ihtiyacımızdan fazla meyve ve sebze alabiliyoruz. Saklama koşullarına dikkat edilmediğinde de bu besinler kısa süre içerisinde bozulup çürüyebiliyor. Eğer bozulmadan yakalayabildiysek, başlıyor bir değerlendirme telaşı! "Bozulmaya yüz tutmuş domateslerimi nasıl kullanabilirim?" diyorsanız, size birkaç önerimiz var!

Çürüyen domatesleri atarsanız çok üzülürsünüz! Çürük domateslerle meğer neler neler yapılıyormuş...

Ülke olarak israftan kaçındığımız şu günlerde dolapta kalan ve bozulmaya yüz tutmuş gıdaları çöpe atmaya kıyamıyoruz. Neyse ki çürümeye yüz tutan meyve ve sebzeleri değerlendirmenin bazı yöntemleri var, özellikle de domatesleri! Siz de "Domateslerimi nasıl değerlendirebilirim?" diye düşünüyorsanız harika önerilerimizi göz önüne alabilirsiniz.

KAHVALTILIK SOS YAPIN

  • Çürümeye yüz tutmuş domateslerinizi doğrayıcıdan geçirin.

  • Doğrayıcıdan geçtiği için kabuklar çok ince şekilde parçalanacak. Ancak bu konuda hassasiyetiniz varsa kabuklarını soyabilirsiniz.

  • Zeytinyağını tavada orta ateşte ısıtın. İnce ince doğradığınız yeşil ve kırmızı biberleri kokuları çıkana kadar soteleyin.

  • Bir yemek kaşığı susam ekleyerek susamların da kavrulmasını sağlayın.

  • Püre haline getirdiğiniz domatesleri biberlerin üzerine ekleyin.

  • Kısık ateşte domateslerin tüm suyu buharlaşana kadar ara ara karıştırın.

  • Tavadaki sosunuzun tüm suyu uçtuğunda tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyin.

  • Son olarak bir yemek kaşığı nar ekşisi ekledikten sonra servis tabağına alın ve doğradığınız taze maydanozla süsleyin.

KIŞ İÇİN MENEMEN BAZI HAZIRLAYIN

  • İlk olarak domatesleri yıkayıp kuruladıktan sonra doğrayıcıdan geçirin.

  • İnce ince doğradığınız biberleri tercihen yağsız tavada közleyin.

  • Biberlerin rengi dönmeye başladığında domatesleri ekleyin.

  • Domatesin yarı suyu buharlaşana kadar pişirin.

  • Tuzunu atıp sıcakken konserve kavanozlarına doldurun.

  • Hazırladığınız karışımı uzun süre saklayabilmek için kavanozların yıkanmış ve temiz olduğuna emin olun.

  • Doldurduğunuz kavanozların üzerine kaynar suda beklettiğiniz kapaklarını sıcakken kapatın ve vakum yapması için soğumaya bırakın.

  • Belirli aralıklarla kapakları kontrol ederek, kışın tüketeceğiniz zamana kadar serin bir rafa kaldırın.

YÜZ MASKESİ YAPIN

Domatesin içerdiği salisilik asit ve vitaminler onu yüz maskesi için ideal hale getiriyor. Maskeyi hazırlamak için yapmanız gerekenler oldukça basit:

  • Domatesleri küçük küçük doğrayın.

  • İçerisine yarım limonun suyunu sıkın. Limon suyu hem cildinizi aydınlatacak hem de sivilcelerin kurumasına destek olacak.

  • Domatesli karışımınızın içerisine iki yemek kaşığı da yulaf ezmesi ekledikten sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla eze eze karıştırın. Pürüzsüz bir püre kıvamına gelince yüzünüze ve dekolte bölgenize uygulayın.

  • 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.
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