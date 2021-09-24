Çürüyen domatesleri atarsanız çok üzülürsünüz! Çürük domateslerle meğer neler neler yapılıyormuş...

Ülke olarak israftan kaçındığımız şu günlerde dolapta kalan ve bozulmaya yüz tutmuş gıdaları çöpe atmaya kıyamıyoruz. Neyse ki çürümeye yüz tutan meyve ve sebzeleri değerlendirmenin bazı yöntemleri var, özellikle de domatesleri! Siz de "Domateslerimi nasıl değerlendirebilirim?" diye düşünüyorsanız harika önerilerimizi göz önüne alabilirsiniz.

KAHVALTILIK SOS YAPIN

Çürümeye yüz tutmuş domateslerinizi doğrayıcıdan geçirin.

Doğrayıcıdan geçtiği için kabuklar çok ince şekilde parçalanacak. Ancak bu konuda hassasiyetiniz varsa kabuklarını soyabilirsiniz.

Zeytinyağını tavada orta ateşte ısıtın. İnce ince doğradığınız yeşil ve kırmızı biberleri kokuları çıkana kadar soteleyin.

Bir yemek kaşığı susam ekleyerek susamların da kavrulmasını sağlayın.

Püre haline getirdiğiniz domatesleri biberlerin üzerine ekleyin.

Kısık ateşte domateslerin tüm suyu buharlaşana kadar ara ara karıştırın.

Tavadaki sosunuzun tüm suyu uçtuğunda tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyin.

Son olarak bir yemek kaşığı nar ekşisi ekledikten sonra servis tabağına alın ve doğradığınız taze maydanozla süsleyin.

KIŞ İÇİN MENEMEN BAZI HAZIRLAYIN

İlk olarak domatesleri yıkayıp kuruladıktan sonra doğrayıcıdan geçirin.

İnce ince doğradığınız biberleri tercihen yağsız tavada közleyin.

Biberlerin rengi dönmeye başladığında domatesleri ekleyin.

Domatesin yarı suyu buharlaşana kadar pişirin.

Tuzunu atıp sıcakken konserve kavanozlarına doldurun.

Hazırladığınız karışımı uzun süre saklayabilmek için kavanozların yıkanmış ve temiz olduğuna emin olun.

Doldurduğunuz kavanozların üzerine kaynar suda beklettiğiniz kapaklarını sıcakken kapatın ve vakum yapması için soğumaya bırakın.

Belirli aralıklarla kapakları kontrol ederek, kışın tüketeceğiniz zamana kadar serin bir rafa kaldırın.

YÜZ MASKESİ YAPIN

Domatesin içerdiği salisilik asit ve vitaminler onu yüz maskesi için ideal hale getiriyor. Maskeyi hazırlamak için yapmanız gerekenler oldukça basit: