Cüzdanlar dolacak, kapılar açılacak: Mayıs ayının ilk haftası bu 3 burç yaşadı

Gökyüzündeki değişimler sadece günlük rutinlerimizi değil, ruhsal büyümemizi de tetikliyor. Salı günü Kuzey Ay Düğümü ve Merkür arasındaki uyumlu açı, ruhsal amacımıza hizmet eden fikirleri doğururken; Çarşamba günü başlayacak olan Plüton Retrosu bizi içsel bir yolculuğa davet ediyor. İşte bu enerjiden en karlı çıkacak o şanslı burçlar!
İkizler burcu için bu hafta "yavaşlamak ve anlamak" üzerine kurulu. 6 Mayıs Çarşamba günü Plüton’un Kova burcundaki geri hareketi, hayatınızda yeni bir sayfa açıyor. 15 Ekim’e kadar sürecek olan bu süreçte acele etmemeniz çok önemli.
Neler bekleniyor?
Derin dönüşüm: Plüton retrosu, kararlarınız üzerinde dramatik bir etki yaratacak. Artık eski hedefleriniz size dar gelmeye başlayabilir.
Yeni karşılaşmalar: Karşınıza çıkacak yeni insanlar ve durumlar, mevcut vizyonunuzu zorlayabilir ancak bu durum sizi asıl gitmeniz gereken yöne itecek.
Teslimiyet: Kontrolü bırakıp evrenin işaretlerine kulak verdiğinizde, aydınlanma ve büyüme peşinden gelecektir.
Koç burçları için bu hafta tam anlamıyla bir sıçrama dönemi. 8 Mayıs Cuma günü, Yay burcundaki Lilith’in İkizler’deki Venüs ile girdiği karşıtlık, hayatınıza ani ama bereketli bir değişim getiriyor.
Neler bekleniyor?
Asi ve özgür: Lilith’in isyankar enerjisi, sizi alışılmışın dışına çıkmaya zorlayacak. Eski planları bir kenara bırakıp iç sesinize güvenme zamanı.
Bolluk ve bereket: Venüs’ün İkizler’deki konumu sadece büyüme değil, aynı zamanda maddi ve manevi bolluk vaat ediyor.
Hızlı değişim: Bu hafta atacağınız adımlar sayesinde, önümüzdeki ay hayatınızı tanıyamayacak kadar olumlu bir noktaya gelebilirsiniz.
Yengeç burçları için "kendine inanma" vakti geldi. Şimdiye kadar yeteneklerinizi küçümsemiş veya daha azıyla yetinmiş olabilirsiniz; ancak 5 Mayıs’taki Kuzey Ay Düğümü ve Merkür etkileşimi, kariyerinizde devrim niteliğinde fırsatlar sunuyor.
Neler bekleniyor?
Kariyer sıçraması: Koç burcundaki yoğun enerji, iş hayatınızdaki tıkanıklıkları açıyor. Yeni teklifler ve önemli bağlantılar kapıda.
Ağ kurma (Networking): Merkür’ün Boğa burcundaki etkisi, çevrenizden gelecek destekleri ve karlı iş birliklerini simgeliyor.
Abundance (Bolluk): Balık burcundaki Kuzey Ay Düğümü, hak ettiğiniz bolluğun size akmaya başladığını gösteriyor. Gelen tekliflere açık olun!
4-10 Mayıs haftası boyunca gökyüzü bize "eskiyi bırak, yeniyi kucakla" diyor. Özellikle Plüton retrosu döneminde, karşınıza çıkan zorlukların aslında sizi dönüştürmek için birer araç olduğunu unutmayın. Gökyüzünün enerjisi sizinle olsun...
