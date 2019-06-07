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Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:09 | Son Güncelleme

Ardahan’ın merkez Dağevi köyünün Bursa ve çevre illerde yaşayan sakinleri, Orhangazi ilçesinde bir araya geldi.

Ardahan’ın merkez Dağevi köyünün Bursa ve çevre illerde yaşayan sakinleri, Orhangazi ilçesinde bir araya geldi. Nadır’da düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi planlanan ‘bahar şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.
Orhangazi ve Bursa’da yaşayan Dağevi sakinlerinin tertip ettiği bahar şenliği Nadır piknik alanında yapıldı. Şenliğe Bursa ve ilçelerinin yanı sıra başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerden yüzlerce kişi katıldı. Şenlik duaların okunması ile başladı.
Bilhassa özellikle gençlerin birbiri ile tanıştığı şenlik, halaylar ve oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da katıldı. Yıllardır köylerinden ayrı yaşayanların ve ailelerinin tanışıp kaynaşmasını sağlayan şenliğin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu

Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
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