Dağın tepesindeki bir çiftin yakınlaştığı anları cep telefonuyla kaydetti! Cinsel ilişki görüntülerinden çok daha farklı bir şey ilgi çekti: 'Nasıl bu kadar yaklaştı?'

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hong Kong bölgesindeki bir dağın zirvesinde ismi açıklanmayan bir çift cinsel birliktelik yaşarken çevredekilerin kamerasına yakalandı. Görüntüler uzaktaki bir tepeye bakan yüksek bir apartmanın penceresinden çekildi. Görüntülerde, kameranın arkasındaki kişinin yavaşça dağa yakınlaştığı fark edildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir telefon gerçekten bu kadar uzaktaki bir şeyi yakalayabilir mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Orada bir şeyler döndüğünü nasıl bildiler de yakınlaştırma yaptılar?" yorumunu yaptı.