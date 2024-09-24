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Dağın tepesindeki bir çiftin yakınlaştığı anları cep telefonuyla kaydetti! Cinsel ilişki görüntülerinden çok daha farklı bir şey ilgi çekti: 'Nasıl bu kadar yaklaştı?'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 11:24
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Hong Kong'daki 495 metre yüksekliğindeki Lion Rock Dağı'nın zirvesinde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada gündem yarattı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde çiftin yakınlaşmasından ziyade kullanıcılar telefonun 'zoom (yakınlaşma)' yeteneğine hayran kaldı.

Dağın tepesindeki bir çiftin yakınlaştığı anları cep telefonuyla kaydetti! Cinsel ilişki görüntülerinden çok daha farklı bir şey ilgi çekti: 'Nasıl bu kadar yaklaştı?'

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hong Kong bölgesindeki bir dağın zirvesinde ismi açıklanmayan bir çift cinsel birliktelik yaşarken çevredekilerin kamerasına yakalandı. Görüntüler uzaktaki bir tepeye bakan yüksek bir apartmanın penceresinden çekildi. Görüntülerde, kameranın arkasındaki kişinin yavaşça dağa yakınlaştığı fark edildi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir telefon gerçekten bu kadar uzaktaki bir şeyi yakalayabilir mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Orada bir şeyler döndüğünü nasıl bildiler de yakınlaştırma yaptılar?" yorumunu yaptı.

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