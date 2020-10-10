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Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi

10.10.2020 03:22 | Son Güncelleme

Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova'daki görüşmesi sonrası iki ülke arasında ateşkes ilan edildiği açıklandı. Açıklama, görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

Dağlık Karabağ: Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (ortada) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan (sağda)

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (ortada) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan (sağda)
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (ortada) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan (sağda)

Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanlarının Moskova'daki görüşmesi sonrası iki ülke arasında ateşkes ilan edildiği açıklandı. Açıklama, görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

Ateşkes, Cumartesi günü saat 12.00'dan itibaren geçerli olacak.

Lavrov, 'tutsakların ve hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin takas edilmesi için ateşkes ilan edildiğini' ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın görüşmelere başlayacağını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın Moskova'daki görüşmesi yaklaşık 10 saat sürdü.

Moskova'da gerçekleştirilen görüşmesi sonrası Lavrov 'ateşkes' açıklamasını yerel saatle sabah 03.00'da geldi.

Lavrov, iki ülkenin çözüm için görüşmelere başlayacağını duyurdu.
Dağık Karabağ haritası

Görüşme öncesi 'son şans' açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme öncesi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ermenistan'a Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmek için "son bir şans" verdiklerini söylemişti.

Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan'a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha önce de, Ermenistan askerleri çekilmediği sürece çatışmalara son verilmeyeceğini, ordularının Karabağ'ın tümünü ele geçirinceye dek operasyonlara devam edeceğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ilan edildi. Ancak bu ülkeyi Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Dağlık Karabağ'a çözüm bulunması için arabuluculuk faaliyetleri yürütmek üzere 1992'de kurduğu Minsk Grubu'nun eş başkanlığını ABD, Rusya ve Fransa yürütüyor.

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