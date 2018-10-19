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Daha çok doğurganlık ve libido artışı için tercih ediliyor! İşte mucizevi bitki maca

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 19.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Doğa o kadar zengin ki bize birçok durum için doğal alternatifler sunuyor. Bunlardan biri olan maca, kadınlara ve erkeklere oldukça faydalıdır. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında maca bitkisini ele aldı.

Daha çok doğurganlık ve libido artışı için tercih ediliyor! İşte mucizevi bitki maca

Maca, Peru’ya özgü bir bitkidir ve turpgiller ailesindendir tıpkı brokoli, karnabahar, lahana gibi.
Genel olarak kurutularak toz hali tüketilir ya da kapsüllenmiş halleri de bulunmaktadır. Genel olarak doğurganlık ve libido artışı için tercih edilse de birçok yararı vardır.

OLDUKÇA BESLEYİCİDİR

C vitamini, bakır, manganez, potasyum, demir gibi vitamin ve mineral açısından zengindir. Zengin lif içeriği sayesinde bağırsaklarınıza da yardımcı olur. Ayrıca birçok biyoaktif bitki bileşiği bulunmaktadır.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA LİBİDOYU ARTIRIR

Günümüz problemlerinden biri de çiftler arasındaki cinsel isteksizliktir. Maca bitkisi, tüm dünyada bu amaçla pazarlanmaktadır ve bu konu üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır.

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ERKEKLERDE SPERM, KADINLARDA YUMURTA KALİTESİNİ ARTTIRMAYI DESTEKLER

Hem infertil hem de sağlıklı erkeklerde sperm kalitesini arttırdığına rastlanmıştır. 4 ay süre maca kullanan kişilerde sperm kalitesi, hareketliliği ve sayısında artış olduğu görülmüştür.

MENAPOZ SEMPTOMLARINI İYİLEŞTİRİR

Kadınlarda menapozla birlikte östrojen seviyesi düşer ve birçok durum ortaya çıkar. Vajinal kuruluk, sıcak basmaları, uyku problemleri vs. Maca bu semptomların iyileşmesini sağlar. Ayrıca kemik sağlığını korumaya yardımcı olduğu da düşünülmektedir.

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RUHSAL İYİLEŞME SAĞLAR

Özellikle kadınlarda regl dönemi ve menopoz dönemlerindeki ruh halinde dalgalanmalar olmaktadır. Maca’nın içeriğindeki bazı bileşenler ruhsal olarak iyi hissetmenizi sağlamaktadır.

SPOR PERFORMANSINIZI ARTTIRIR

Maca kökü tozu, vücut geliştiriciler ve sporcular arasında popüler bir destektir. Kas kazanmanıza, gücünüzü, enerjinizi ve egzersiz performansınızı artırmanıza yardımcı olduğu iddia edilmiştir.

Smoothieler, sebze suları, çorbalar ile birlikte tüketebilirsiniz. Bilinen herhangi bir zararı bulunmamakla birlikte tiroidiniz varsa, emziren ve hamile bir bayansanız doktorunuza sormadan kullanmamalısınız.

Dyt. Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

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