Daha çok doğurganlık ve libido artışı için tercih ediliyor! İşte mucizevi bitki maca

Maca, Peru’ya özgü bir bitkidir ve turpgiller ailesindendir tıpkı brokoli, karnabahar, lahana gibi.

Genel olarak kurutularak toz hali tüketilir ya da kapsüllenmiş halleri de bulunmaktadır. Genel olarak doğurganlık ve libido artışı için tercih edilse de birçok yararı vardır.

OLDUKÇA BESLEYİCİDİR

C vitamini, bakır, manganez, potasyum, demir gibi vitamin ve mineral açısından zengindir. Zengin lif içeriği sayesinde bağırsaklarınıza da yardımcı olur. Ayrıca birçok biyoaktif bitki bileşiği bulunmaktadır.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA LİBİDOYU ARTIRIR

Günümüz problemlerinden biri de çiftler arasındaki cinsel isteksizliktir. Maca bitkisi, tüm dünyada bu amaçla pazarlanmaktadır ve bu konu üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır.

ERKEKLERDE SPERM, KADINLARDA YUMURTA KALİTESİNİ ARTTIRMAYI DESTEKLER

Hem infertil hem de sağlıklı erkeklerde sperm kalitesini arttırdığına rastlanmıştır. 4 ay süre maca kullanan kişilerde sperm kalitesi, hareketliliği ve sayısında artış olduğu görülmüştür.

MENAPOZ SEMPTOMLARINI İYİLEŞTİRİR