Daha çok kadınlar yaşıyor! Saç nezlesi nedir, nasıl geçer?

Kadınların saçları daha uzun olduğu için erkeklerde saç nezlesinin görülme oranı 3 kat daha azdır. “Prenses hastalığı” ya da “Rapunzel hastalığı” olarak ta bilinen hastalık için 2 teori ortaya atılmıştır. İlki, , saç derisindeki kıl foliküllerini beynin sinir sistemine bağlayan sinirler, folikül üzerinde kıl kalmayınca beyne “acı” mesajı gönderiyor.

Bu durum, fantom ekstremite ağrısındaki (vücuttan kesilen veya olmayan bir organda hissedilen ağrı) gibi gerçekleşiyor. Bir başka teoriye göreyse, bu hastalığa yakalanan insanların saç derileri aşırı hassas sinirlere sahip. Uzun saçlar sıkıca ve uzun süre boyunca toplu kaldığında bu hassasiyet yükseliyor ve saç kökleriyle saç derisinin yeterli miktarda hava almaması, adına “at kuyruğu sendromu” da denen durumu oluşturuyor.

Yapılan bir araştırma, saç dökülmesi nedeniyle doktora başvuran kadınların %34’ünün aynı zamanda saç köklerindeki ağrıdan da şikayetçi olduğunu ortaya çıkardı.

Tetikleyici mi?

Yapılan bazı araştırmalarda, saç nezlesinin saç kaybıyla yakından ilişkisi olduğu tespit edildi. Ancak nezlenin mi dökülmeyi tetiklediği, yoksa dökülmeden dolayı mı saç nezlesinin ortaya çıktığı konusunda net bir sonuç yok.