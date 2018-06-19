KADIN

Daha genç bir görünüm için boyun germe ameliyatı

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GENEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:08 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, yaşlanmanın en sık yaşandığı boyun bölgesindeki kırışıklık ve sarkmaların çözümü hakkında konuştu.

Daha genç bir görünüm için boyun germe ameliyatı

Vücudun yer çekimine maruz kalması sebebiyle zaman içerisinde çene ve çene altında bulunan gıdı bölgesinde çeşitli şekil bozuklukları meydana gelmektedir. Yaşlanma ile beraber cildin eski gerginliğini ve sıkılığını yitirmesi de bu bölgelerin sarkmalarında ekstra rol oynamaktadır. Bu sarkmalar sonucunda ise yüzde istenmeyen bir görünüm meydana gelebilir.

Kısa sürede fazla kilo verme de bu ve diğer sarkmaların sebeplerinden bir tanesidir. Bu nedenle kilo veren kişilerin spor yapmaları, dengeli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri önerilmektedir. Aksi takdirde ortaya beğenilmeyen, rahatsız edici görüntüler çıkmaktadır. Ancak boyun germe operasyonları ile bu görüntülerin önüne geçmek mümkündür.

Boyun Germe Ameliyatı

Boyun germe ameliyatı için kulakların arka kısmından saçlı deriye doğru bir kesi yapılır ve bu kesiden boynun cildi ve kasları ayrılır. Daha sonra cilt yukarı doğru gerdirilerek iç tarafa konan dikişlerle sabit hale getirilir. Fazlalık deri ise çıkarılır. Bu şekilde boyun bölgesinde yer alan kırışıklıklar ve sarkıklıklar giderilmiş olur. Ayrıca yüzün çene hattı da daha belirgin hale getirilir. Ameliyat için yapılan kesi kulak arkasında ve saçlı deri altında kaldığı için dışarından pek fark edilmemektedir.

Aşırı sarkmaların olduğu durumlarda gıdı bölgesini gerginleştirebilmek için ayrıca düzenleme yapılması gerekebilmektedir. Burada yer alan yağlar liposuction ile vücut dışına alınır. Bu işlem ile beraber aynı zamanda boyun ile çene estetik olarak birbirinde ayrı ve dikkat çekici hale gelmektedir.

Operasyon Öncesi ve Sonrası

Hastaların operasyondan önce kanama ihtimalinin olmaması için aspirin ya da kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaması gerekmektedir. Ayrıca doktorlar operasyondan üç hafta önce sigara kullanan hastaların sigara kullanımını bırakmaları gerektiğini tavsiye etmektedir. Boyun germe ameliyatından bir gün sonra ise ameliyat esnasında yerleştirilen drenler bu alınır.

Ayrıca operasyonun düzenlendiği yerlere buz konulması oluşan ödemlerin de daha az olmasını sağlayacaktır. Hastalar ameliyattan iki gün sonra taburcu olabilmektedir. Ameliyat kaynaklı şişlikler ve morlukların geçmesi ise yaklaşık olarak 3 hafta sürmektedir. Hastalar operasyondan iki hafta sonra iş hayatlarına geri dönebilirler.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz
https://www.facebook.com/drturkyilmaz

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boyun germe ameliyatı estetik

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