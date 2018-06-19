Daha genç bir görünüm için boyun germe ameliyatı

Vücudun yer çekimine maruz kalması sebebiyle zaman içerisinde çene ve çene altında bulunan gıdı bölgesinde çeşitli şekil bozuklukları meydana gelmektedir. Yaşlanma ile beraber cildin eski gerginliğini ve sıkılığını yitirmesi de bu bölgelerin sarkmalarında ekstra rol oynamaktadır. Bu sarkmalar sonucunda ise yüzde istenmeyen bir görünüm meydana gelebilir.

Kısa sürede fazla kilo verme de bu ve diğer sarkmaların sebeplerinden bir tanesidir. Bu nedenle kilo veren kişilerin spor yapmaları, dengeli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri önerilmektedir. Aksi takdirde ortaya beğenilmeyen, rahatsız edici görüntüler çıkmaktadır. Ancak boyun germe operasyonları ile bu görüntülerin önüne geçmek mümkündür.

Boyun Germe Ameliyatı

Boyun germe ameliyatı için kulakların arka kısmından saçlı deriye doğru bir kesi yapılır ve bu kesiden boynun cildi ve kasları ayrılır. Daha sonra cilt yukarı doğru gerdirilerek iç tarafa konan dikişlerle sabit hale getirilir. Fazlalık deri ise çıkarılır. Bu şekilde boyun bölgesinde yer alan kırışıklıklar ve sarkıklıklar giderilmiş olur. Ayrıca yüzün çene hattı da daha belirgin hale getirilir. Ameliyat için yapılan kesi kulak arkasında ve saçlı deri altında kaldığı için dışarından pek fark edilmemektedir.