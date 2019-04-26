Daha hızlı hamile kalmanın yolları! Sadece cinsel birleşim değil, dikkat etmeniz gereken başka şeyler de var

Danışman jinekolog Dr. Larisa Corda, hem zihni hem de vücudu içeren çok yönlü bir yaklaşım olması gerektiğini söylüyor. Web sitesi Healthista'ya konuşan Larisa, 12 küçük ipucu sayesinde yaşam tarzı dengesine dikkat çekiyor.

Doğurganlığı artırmanın yolları

SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN Sigarayı bırakmanın sağlığınıza çok fazla yararı var bunlardan biri de doğurganlığınızı artırmanızdır. Hamilelikten önce bile sigara içmeniz rahim ve yumurtaya erkekler de de spermlere zarar verebilir. Corda Healthista'ya “Karaciğer vücuttaki toksinlerin işlenmesinden sorumlu ana organdır. Karaciğer alkol veya sigara toksinlerini işlemekle meşgulse veya aşırı yüklüyse, vücutta etkisiz hale getirilmesi gereken herhangi bir madde veya hormonu temizlemek için diğer önemli işlerinden birini yapamaz, bu da doğurganlığınız üzerinde zararlı yan etkileri bırakır'' diye konuşuyor.

İYİ BİR UYKU Uyku, vücuttaki zararlı maddelerin işlenmesi, bağışıklığın arttırılması ve bizi yalın tutmak için hayati öneme sahiptir - bunların hepsi doğurganlık söz konusu olduğunda önemli faktörlerdir. Yatak odanızın uyumak için uygun bir sığınak olmasını sağlamak önemlidir, çünkü fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığınızı desteklemek için yeterince dinlenmeye ihtiyacınız vardır - bunların tümü doğurganlığınızı etkiler. Bu, uyumadan önce TV'ler ve cep telefonları gibi elektrikli cihazlar kullanmamak ve odanın gece 7-8 saat uyumasını sağlayacak kadar karanlık olmasını sağlamak anlamına gelir.

DAHA ÇOK CİNSEL İLİŞKİ Orgazm olmak ve daha spontan olmak, düzenli seks yapmak gebe kalmaya yardımcı olacak. Bu aşamada stresten arınmış olmanız en önemli faktör. Haftada birkaç kez seks yaptığınız sürece, sperm birkaç gün boyunca üreme kanalında hayatta kalabildiğinden, yumurtayı döllemek için uygun spermler olacaktır. Son dönemlerde yapılan çalışmalar, sperm kalitesinin daha düzenli seks ile iyileşebileceğini öne sürüyor.

KULLANDIĞINIZ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE DİKKAT EDİN Bildiğimiz veya bilmediğimiz bir yerde, günde yaklaşık 120 toksinle temas halindeyiz. Hava kirliliğini kontrol edemiyoruz ancak temizlik ürünlerimizle eve ne getirdiğimize karar verebiliriz. Son araştırmalar sperm DNA'sını etkileyen toksinlerin çocuklara geçebileceğini keşfetti, bu nedenle mümkün olduğu kadar doğal ürünler kullanmaya kesinlikle değer.

DAHA FAZLA EGZERSİZ YAPIN Egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak gibi, vücudumuza iyi gelir. Daha fazla hareket etmek üreme organlarınızdaki dolaşımın artmasına yardımcı olacak bu da sağlıklı bir vücuda ve zihne sahip olma anlamına gelecektir. Ancak bunu abartmadan yapmanız önemlidir.

TOKSİK İNSANLARDAN KURTULUN Dikkat etmeniz gereken sadece toksik ürünler değil, aynı zamanda insanlar. Corda, çevrenizde sizi besleyen, sevinç veren, destekleyen insanları seçtiğinizden emin olun diyor. Sizi yoran ve yargılayan insanlardan uzak durun.

GÜNLÜK RUTİNLERİNİZ OLSUN Günlük ritüeller daha fazla mutluluk, rahatlık ve dinlenme sağlayabilir. Kendinizi stresli hissediyorsanız bitki çayları için ya da başka hobilere yönelin.

PREZERVATİFLE KORUNUN Hap, istenmeyen gebeliği engelleyen harika bir buluştur, ancak uzun süredir kullanıyorsanız, doğal hormon seviyelerinizin atıldığını görebilirsiniz. Bir noktadan sonra gebelik düşünen biriyseniz prezervatif daha iyi bir korunma yöntemi olabilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİN Bağırsak sağlığı, vücudun pek çok bölümünü etkiler ve gebe kalma yeteneğimiz bunlardan biridir. Genel sağlık ve doğurganlığımız için iyi bir bakteri dengesi gereklidir ve probiyotik alarak ve daha fazla fermente edilmiş yiyecekler yiyerek iyileştirilebilir.

STRESTEN UZAK DURMAYA ÇALIŞIN Söylemesi yapmaktan daha kolay ancak stres - hem zihinsel hem de fiziksel - doğurganlığın bozulması dahil her türlü soruna neden olabilir. Dr Corda, kafein almayı ve sinirlerinizi mümkün olduğunca yatıştırmaya çalışmanızı önerir. Meditasyon, yoga, dikkat, doğada açık havada olmak, banyo yapmak veya yakın arkadaşlarla vakit geçirmek yardımcı olabilir.

MULTİVİTAMİN KULLANABİLİRSİNİZ Doğurganlığınızı arttırmak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme yapmanız gerektiğini söylemeye bile gerek yoktur. Fakat iyi beslenmeye çalışsanız bile, bazı önemli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyabilirsiniz. Erkekler sağlıklı spermi desteklemek için C, E, selenyum, çinko ve sarımsak bakımından zengin bir takviye almaktan faydalanabilir. Öte yandan, kadınların daha fazla folik asit ve D vitamini alması gerekiyor.