Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem

Kuaförden çıkınca saçı beklediğinden daha kısa görünen ya da saçının uzunluğundan memnun olmayanlar olabildiğince hızlı bir şekilde saç uzatmanın yollarını ararlar. Birçok doğal yöntemle ve doğru şampuan seçimiyle saçları hızlı uzatmak mümkündür ama sabırsız davrananlar ve 1 günde saç uzatma yollarını arayanlar için hiçbir ürünün ya da uygulamanın böyle mucizevi bir etkisinin olmadığını söyleyelim. Saçın bir gecede uzayacak olması pek gerçekçi bir vaat değildir. **Ayda ortalama 1 cm kadar uzayan saçları çeşitli yöntemlerle biraz daha fazla uzatmak, saçın daha sağlıklı beslenmesini sağlayarak sağlıklı büyümeyi gerçekleştirmek mümkündür **. Saç Uzatmayı Destekleyen Yağlar 1. Zeytinyağı En etkili doğal saç uzatma yağlarından birisi olan zeytinyağı, doğanın mucizevi bir getirisi olarak **saç diplerini beslemenin yanı sıra kan dolaşımını da hızlandırarak saçların beslenmesi adına ihtiyaç duyulan mineral ve vitaminlerin ilgili bölgelere daha rahat taşınmasına olanak tanır **. Saçların yapısını güçlendirmeye katkı sağlayan E vitaminini de bol miktarda içeren zeytinyağı pek çok saç maskesinin vazgeçilmez ürünlerinden birisidir.

Zeytinyağı yardımıyla saçlarınızı hızlı bir şekilde uzatmak istiyorsanız** saçlarınızın tümüne yetecek miktarda zeytinyağını bir kabın içerisinde ısıtın **. Sonrasında saç diplerinize masaj yaparak yağı tüm saçlarınıza yedirin. Bunu yaptıktan sonra streç film veya duş bonesi gibi bir ürün yardımıyla saçlarınızı güzelce kapatın. Bir saat kadar bekleyin ve ılık su ile saçınızı zeytinyağından arındırın. Hafta iki ya da üç kez bu uygulamayı yapmanız yeterli olacaktır. 2. Badem yağı Çinko, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve demir mineralleri açısından son derece zengin olan badem yağının içeriğinde A, B, E ve K vitaminleri de yeterli seviyede yer alır. **Badem yağı sayesinde saçlar sağlıklı bir görünüme kavuşmakla kalmaz, aynı zamanda daha hızlı uzamaları için gerekli destek de sağlanmış olur **. Duşa girmeden yarım saat kadar önce saç diplerinizden başlayarak saçlarınıza badem yağı ile masaj yapın. Daha sonra bone ile saçlarınızı kapatın. Yarım saat sonra ılık suyla saçlarınızı yıkayın. Duştan sonra da badem yağını kullanabilirsiniz. Nemli saçlarınıza birkaç damla badem yağı uygulayın. Bu işlemden sonra durulamaya gerek yoktur, bu yöntem sayesinde saçlar dış etkenlere karşı da korunmuş olur.

3. Lavanta yağı Saçın beslenmesine katkı sağlayan ve saç diplerindeki rahatsızlıkların giderilmesine destek olan **lavanta yağı hem saç oluşumunu destekler hem de saçların uzamasını hızlandırır **. Keskin bir yağ olmasından ötürü **lavanta yağının kullanımı öncesinde bu yağı seyreltmek daha faydalı olacaktır **. Seyreltme işlemini gerçekleştirirken Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı kullanılabilir. Bu yağlardan birisiyle birebir ölçüde lavanta yağını karıştırdıktan sonra elde ettiğiniz karışımı saç derinizden başlayarak saçınızın ucuna kadar uygulayın. Uygulama sonrası bone ile saçlarınızı kapatın ve bir saat sonra saçlarınızı yıkayın. 4. Argan yağı Fas kökenli bir ağacın tohumlarından çıkartılan **argan yağı hem antioksidanlar hem de omega 9 yağ asidi açısından zengin olmasının yanı sıra içeriğinde önemli seviyede A, C ve E vitaminleri bulundurur **. Uzun senelerdir Faslı kadınların saç ve cilt bakımları için kullanmayı tercih ettiği argan yağı sayesinde saçtaki tahribatı ortadan kaldırmak ve saçın daha hızlı uzamasını sağlamak mümkün.

Temiz saça uygulandığında daha faydalı olan argan yağını, saçınızı yıkadıktan sonra nemli halini koruduğu esnada güzelce saça yedirin. Az miktarda kullanmak yeterli olacaktır, fazla kullandığınız durumda saçınız yağlı bir görüntüye sahip olabilir. 5. Hindistan cevizi yağı **Hindistan cevizi yağı ince telli saçları canlandırır ve kalınlaştırır **. Ayrıca saçın gereksinim duyduğu proteini de içeriğinde barındırır. Hızlı saç uzatan ürünlerden birisi olan Hindistan cevizi yağı son zamanların en çok tercih edilen yöntemlerinden birisidir ve birçok kozmetik ürünün de içerisinde yer alır. Katı haldeki yağı avucunuzun içinde ısıtın ve saçınıza uygulayın. Bir ya da iki saat kadar saçınızda bekletin, daha sonra ılık suyla saçlarınızı yağdan arındırın. Diğer bir yöntem olarak az miktardaki Hindistan cevizi yağını saç derisine masaj yaparak yedirin. Haftada iki defa, 15 dakika kadar saç derinize bu yağla masaj yaparsanız saç diplerindeki kan dolaşımı hızlanır ve saçınız daha çabuk uzar. 6. Nane yağı Kan dolaşımını hızlandıran, saç derisini besleyen ve bunlara ilave olarak saç derisindeki problemlerin ortadan kalkmasına katkı sağlayan **nane yağı da saçın hızlı uzamasına katkı sağlayan bir bitkisel mucizedir

**. Saf halde kullanılmayan nane yağını badem yağı ya da zeytinyağı ile karıştırıp seyreltin. Ya da bir miktar zeytinyağının içine birkaç damla nane yağı dökün. Sonrasında bu karışımla saç derinize masaj uygulayın. 45 dakika bekleyin ve sonrasında saçlarınızı yıkayarak temizleyin. Haftada bir kez bu karışımı saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Dilerseniz şampuanın içine nane yağı da ekleyebilirsiniz. Bu da her yıkama sonrasında yağın saçlarınıza olumlu etki sağlamasına yardımcı olur. 7. Biberiye yağı **Kan dolaşımını hızlandırıp hücre bölünmesini artırarak saçların uzamasında etkili olan biberiye yağı **, aynı nane yağı gibi farklı bir yağ ile karıştırılıp seyreltilerek kullanılır. Badem yağı, Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ile karıştırıp seyrelttikten sonra haftada bir kez saç derisine bu karışım ile masaj yapın. Bu sayede saçlarınız daha hızlı uzayacaktır. 8. Hint yağı **Omega 3 yağ asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengin bir ürün olan Hint yağı saçların uzamasını hızlandırır ve saçlardaki elektriklenme problemini ortadan kaldırır

**. Saçınıza uygulamadan önce yağı benmari usulünce ısıtın. Daha sonra önceden yıkanmış vaziyetteki temiz saçlarınızın dibine yağı masaj yaparak yedirin. Yarım saat kadar bekleyin. Bu bekleme sürecinde on dakikada bir saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Sonrasında ılık suyla saçlarınızı yıkamanız yeterli olacaktır. 9. Susam yağı **1 haftada saç uzatma yöntemlerinden birisi de susam yağıyla saç diplerine masaj yapmaktır **. E vitamini açısından zengin olan susam yağı hızlı saç uzatmanın yanı sıra saç diplerindeki mantar hastalığını ve kepeklenme problemini de çözer. Bu yağı saçınıza doğrudan uygulayabilirsiniz. Haftada bir ya da iki defa saç diplerinize susam yağı kullanarak masaj yapın, sonrasında bir saat kadar bekleyin ve ılık suyla saçları temizleyin. Saç Uzatmak İçin Kürler 1. Aloe vera maskesi Cilde birçok fayda sağlayan **aloe vera bitkisinin yapraklarından çıkan jel sayesinde saç diplerinin beslenmesi sağlanır ve saçlar daha hızlı uzar **. Aleo vera bitkisinden çıkan jel ile limon suyunu karıştırarak bir maske hazırlayın. Hızlı saç uzatma maskelerinden birisi olan bu karışımı saç dipleri dahil tüm saçları kaplayacak şekilde güzelce uygulayın. Yirmi dakika bekledikten sonra ılık suyla saçlarınızı yıkayın.

İsterseniz **aloe vera jelini Hindistan cevizi sütü ve buğday tohumuyla eşit miktarda karıştırarak elde ettiğiniz karışımı saç diplerinize ve saçınıza uygulayabilirsiniz **. Bu karışımı da yirmi dakika bekledikten sonra ılık suyla saçlarınızdan temizlemeniz yeterli olacaktır. 2. Hint bektaşi üzümü kürü Hızlı saç uzatan kürlerden biri olan **Hint Bektaşi üzümü kürü, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç derisini arındırır ve saçların daha hızlı uzamasına destek olur **. Ayrıca saçın koyu bir renge bürünmesini de sağlamış olur. Hint Bektaşi üzümünü ya da bu üzümün suyunu limon suyuyla güzelce karıştırın. Daha sonra elde edilen karışımı saçlarınıza sürün ve saçınızı bir boneyle kapatın. Bir gece bekledikten sonra sabah uyandığınızda saçlarınızı durulayın. 3. Bal, patates ve yumurta sarısı kürü **A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir ürün olan patates saçlarınızı beslerken, yumurta ise saçınızın ihtiyaç duyduğu proteini sağlar . Bal da antiseptik ve antibakteriyel özellikleriyle saçlara olumlu bir katkı sunar**. Bu üçünden elde edilen karışım ise saçların sağlığını koruma ve uzamasını hızlandırma açısından en ekili karışımlardan biri olarak karşımıza çıkar.

Patatesi rendeleyin ve suyunu çıkarın. Daha sonra bal ve yumurta sarısıyla iyice karıştırın. Elde ettiğiniz maskeyi saç diplerinizden başlayıp saçlarınızın en ucuna kadar güzelce uygulayın. Bone, streç film ya da havlu yardımıyla saçlarınızı kapatın. Bir saat bekleyin ve daha sonrasında saçlarınızı yıkayarak temizleyin. Bu maskenin haftada iki defa uygulanması yeterli olacaktır. 4. Yumurta, süt, zeytinyağı, limon karışımı **Bir adet yumurta, bir bardak süt, yarım limon suyu ve iki yemek kaşığı zeytinyağını iyi bir şekilde karıştırın **. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı hem saç diplerine hem saçlara uygulayın. Yarım saat kadar bekledikten sonra yıkayarak karışımı saçınızdan arındırın. 5. Avokado kürü Bazı araştırmalar **avokadonun içeriğinde anne sütüne çok yakın derecede yağların bulunduğunu ortaya koydu. Son derece mucizevi bir ürün olan avokadonun kürünü hazırlamak için bir tane olgunlaşmış avokadoyu çekirdek ve kabuklarından güzelce ayıklayın ve zeytinyağı ya da badem yağı ile karıştırın **. Tüm malzemeyi güzelce ezin ve saçlarınıza sürün. Daha sonra bir havluyla saçlarınızı kapatın. Bir saat kadar bekleyin ve sonrasında saçlarınızı yıkayın. Haftada bir defa avokado kürünü uygulamanız halinde kısa sürede saçlarınızın daha hızlı uzadığını gözlemleyeceksiniz.

Saç Uzatmak İçin Bitkisel Yöntemler 1. Lavanta **Doğal saç uzatma yöntemlerinden biri de lavantadır **. Üç su bardağı kaynamış suyun içine bir avuç lavanta atın ve demlenmesi için 15 dakika bekleyin. Suyun saçınıza zarar vermeyecek sıcaklıkta olduğundan emin olduktan sonra ılık haldeki lavantalı suyu saçlarınızın tümüne sürün. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Uygulamayı haftada bir kez yapabilirsiniz. 2. Peryavşan otu **Peryavşan otu ise zayıf saçları canlandırır ve saçların uzamasına ciddi bir şekilde hız katar **. Bir litre suya bir avuç peryavşan otu ekleyin. Güzelce kaynatın, sonrasında karışımı soğumaya bırakın. Banyo yaptıktan sonra bu suyla saçlarınızı durulayabilirsiniz. Saçlarınız kuruduktan sonra normal suyla yeniden durulamanız yeterli olacaktır. Bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz. 3. Isırgan otu **Isırgan otu çok uzun zamandır saç bakımı için kullanılır ve saç diplerini harekete geçirip saçların hızlı uzamasını destekler **. Bir litre suyun içine taze veya kurutulmuş ısırgan otu ilave edin ve kaynatın. Su soğuduktan sonra süzgeçten geçirin ve elde ettiğiniz suyla saçlarınızı yıkayın. Yarım saat bekledikten sonra şampuan kullanmadan saçlarınızı yeniden yıkayın.

4. Adaçayı **Saç dökülmesini engelleyip saç derisini temizleyen ve saçların daha hızlı uzamasını destekleyen adaçayından birkaç dal alarak bir litre kaynamış suyun içerisine atın **. Su ılıyana kadar bekledikten sonra bir sprey şişesine doldurarak saçlarınızı püskürtme yöntemiyle güzelce ıslatın. Eğer kokusundan rahatsız olmazsanız durulamanız gerekmez. 5. Biberiye Saç köklerini uyarıcı bir etki gösteren **biberiye, saçların hızlı bir şekilde uzamasına da katkı sağlar **. Tüm saçınıza yetecek şekilde biberiye çayı hazırlayın ve şampuanla saçlarınızı yıkadıktan sonra durulama suyu olarak bu çayı kullanıp saçlarınızı durulayın. Daha sonra saçlarınızı kurumaya bırakın. Her banyodan sonra bu yöntemi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. 6. Çemen otu Çemen otunun içeriğindeki **proteinler saç köklerinin canlanmasını sağlar ve dökülmeyi engelleyip saç büyümesini hızlandırır **. Bir fincan kadar çemen otu tohumunu bir gece suda bekletin. Sabah olduğunda yumuşamış haldeki tohumları iyice ezin ve macun kıvamına geldiğinde saçlarınıza sürün. Saçınızı boneyle kapatıp 45 dakika bekleyin ve suyla saçlarınızı durulayın. Bir ay süresince her gün bu maskeyi düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Saç Gelişimini Hızlandırmak İçin Diğer Yöntemler 1. Şampuandan sonra saç kremi kullanın Saç bakım kremleri, duş alırken şampuan kullandıktan sonra saç uçlarına kadar güzelce uygulanmalıdır. Bu sayede saçlarınız daha iyi beslenmiş olur. İçeriğinde **nutri-omega bulunan saç bakım kremlerini kullanmanız daha faydalı olur **. 2. Saç tararken dikkatli olun Saçlarınızı tararken son derece kırılgan bir şeye dokunuyormuş gibi davranmanız gerekir. **Banyo sonrasında saçlarınız karmaşık bir hal almışken ve ıslak bir yapıdayken daha dikkatli bir şekilde taramalısınız **. Bakım spreyi kullanıp saçınızı yumuşattıktan sonra tararsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. 3. Yastık kılıfını değiştirin Saçın beslenmesini önleyen ve doğal olarak hızlı uzamasına da engel olan durumlardan birisi yastık kılıflarının temiz olmamasıdır. Hem saçınızın daha hızlı uzaması için hem de sabah uyandığınızda saçınızın kötü görünmemesi için düzenli olarak yastık kılıflarınızı değiştirmeniz gerekir. Hatta **saten yastık kılıfı kullanırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır **. 4. Doğru şampuanı kullanın Saçınızın bir an önce uzamasını istiyorsanız **yoğun besleyici şampuanlardan birini kullanmanız daha doğru olacaktır