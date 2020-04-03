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Daha iyi bir ilişki için yatakta bu yöntemleri kullanın

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsellik, tutku dolu ilişki yaşayan çiftler için vazgeçilmezdir. Çiftler karşılıklı olarak birbirinden iyi bir yatak performansı bekler. Yataktaki beklentiler kişiden kişiye değişiklik gösterse de erkeklerin istekleri daha belirgindir.

Cinsellik sadece üreme isteğiyle oluşan içgüdü değildir. Cinsellik, vücutlar arasında yeni bir iletişim biçimi ortaya çıkararak maceralar yaşamaktır. Yatakta iyi olmanın tek kuralı da karşılıklı tatmini sağlayabilmektir.

Bazı kadınların yataktaki performansı iyiyken bazı kadınların performansını anlatmaya kelimeler yetmez.

Bu performansı iyinin çok ötesinde olan kadınların, ellerinde tuttukları silahlarla oyunun kuralını çok iyi çözdüklerini söyleyebiliriz.

Peki, bir kadının yataktaki en büyük silahı nedir? Sizin için erkeklerin zayıf noktaları nelerdir bir bir araştırdık.

ERKEKLER YATAKTA NE İSTER?

Cinsellikte her çiftin beklentisi tabii ki farklıdır. Bu yüzden her öneri herkes için geçerlilik göstermez. Fakat yine de temel beklentiler sıralamak mümkün. Biz sizler için bu noktada temel ve uygulanabilir fikirleri bir araya getirmeye çalıştık.

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erkekler ne ister, daha iyi bir ilişki için yapılması gerekenler,

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