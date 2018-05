Daha mutlu bir yaşam için kendimizle yapacağımız 4 anlaşma

Her hafta bir anlaşmayı ele alıp, o hafta boyunca tamamen ona odaklanarak, kendinize küçük ödevler vererek ve bir günlük tutarak bu öğreniminizi daha etkin ve kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

Bu döngüyü kırmak mümkün. Don Miguel Ruiz’in kitabında anlattığı 4 anlaşma bizlerin yaşamlarımızda gerçek mutluluğa ulaşmamızı sağlıyor. Kendimizle yapacağımız bu anlaşmaların her birini tam bir ciddiyet ve titizlikle ele almamız ve kendi üzerimizde çalışmamız, daha mutlu bir yaşamın kapılarını açıyor bizlere.

Hayvanları evcilleştirme gücüne sahip olan insanın kendi çocuklarını nasıl da farkına varmadan evcilleştirdiğini ve aslında kendi kaderini aktardığını fark etmekle başlıyor her şey.

Kendi kendimize etiketlediğimiz ifadeler, örneğin “çok dikkatsiz biriyim”, “ben her zaman çok şanssızım”, “ah, ne aptalım” gibi ifadeleri kullandığımızda, farkında olmadan onları gerçek yapıyoruz.

Örneğin şu iki senaryoyu ele alın. Birinci senaryoda, önemli bir iş görüşmesine katıldınız. Karşınızdaki kişi bir gün önce piyangodan para kazanmış. Görüşmenizde size övgüler yağdırarak işi kabul ediyor. İkinci senaryoda ise aynı kişi, o sabah görevinin sene sonunda sonlanacağını öğrenmiş bir şekilde toplantınıza katılıyor ve olmayacak her türlü eleştiriyi yaparak işi reddediyor. Bu kişinin davranışları ve sözleri her iki senaryoda da sizinle ilgili değil, kendisi ile ilgilidir. Siz kendi değerinizi kendiniz belirleyin ve dış dünyadaki hiçbir davranışı ve sözü kişisel almayın.

Etrafınızda her ne oluyorsa, bu sizinle ilgili değildir, sözün veya davranışın sahibi ile ilgilidir. Başkalarının fikirlerine ve sözlerine karşı bağışıklık kazandığınızda, aslında onların kendi hayatlarında taşımakta oldukları enkazları üzerinize almamış olursunuz. Size yapılan veya söylenenleri kişisel aldığınızda ise taşıdıkları enkaz artık sizdedir.

Bunun iki temel sebebi var. Birincisi, insan zihni her şeyin kesin ve net olmasını ister, ona göre hiçbir şey belirsiz kalmamalıdır. Ve bu sebeple her şeye bir açıklama yani bir varsayım iliştirir. Sonra da bunların kendi varsayımları olduğunu unutup, kesin oldukları yanılgısıyla duygu, düşünce ve davranışlar üretir. Bu çok sinsi bir mekanizmadır. Burada ilk adım, bir durum karşısında durup, şu soruyu sormaktır. “Bu yargım %100 doğru mu? Kişi, kişiler veya olaylar üzerinden objektif olarak doğrulandı mı?” Eğer cevap küçük bir ihtimalle olsa bile “hayır” ise, siz bir varsayıma inanmaktasınız demektir.

Çünkü varsayımlar her zaman, hatta çoğu zaman gerçek değildir. Yanlış varsayımlardan dolayı ilişkilerimiz veya işlerimiz zarar görebilir. Yaptığım sayısız koçluk seanslarında gördüğüm örneklerden, aslında ilişkilerde iki tarafın da, bir yığın varsayım içinde, karşılıklı olarak sanki bir sis bulutu içinde ilişiklerini yürüttüklerini söyleyebilirim.

4. ANLAŞMA: DAİMA YAPABİLDİĞİNİN EN İYİSİNİ YAP

Burada kesinlikle mükemmeliyetçilikten bahsetmiyoruz, hatta bunun tam tersinden bahsediyoruz. Eğer kendinizin “ en iyi ”nizden fazla bir efor harcarsanız, bu bedeninizi ve sizi tüketecektir yani size karşı çalışacaktır. Ve geldiğiniz yer size asla yetmeyecek ve sizi içten içe kemirecektir. Eğer kendinizin “ en iyi “ nizden daha az bir efor harcarsanız, bu kez farkında olarak veya olmayarak suçluluk, pişmanlık ve kendinizi yarılama halleri içine girersiniz. Potansiyelinizi gerçekleştirmemiş olmanın huzursuzluğunu yaşarsınız. Oysa kendinizin “ en iyi “ nizi yapmak ve bunu yapıyor olmanın keyfi içinde yapmak, hayatınıza mutluluk ve başarı getirecektir.

Burada dikkat etmeniz gereken şu ki; Her şey canlıdır ve her an değişim halindedir. Bu nedenle 'en iyiniz' bazen yüksek kaliteli olacaktır, bazen o kadar iyi olmayacaktır. Sabah taze ve enerjik olarak yaptığınız 'en iyi', akşamın yorgunluğunda yaptığınız 'en iyi 'den daha iyi olacaktır. 'En iyiniz' sağlıklı ya da hasta olmanıza göre değişecektir. Harika ve mutlu ya da üzgün, kızgın ya da kıskanç olmanıza göre 'en iyiniz' değişecektir.