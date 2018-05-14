KADIN

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Bu da moda oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TREND HABERLERİ  | 14.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Kürklü tırnak modasını gördükten sonra muhtemelen bundan fazla ileriye gidilemeyeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak moda dünyasındaki tuhaflıklar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Tıpkı Nail Sunny adındaki bu tırnak sanatçısının yaptığı gibi...

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Bu da moda oldu

Vajina perukları, takma burun kılları, farklı kaş tasarımları, kürklü tırnaklar derken sıra geldi diş görünümündeki tırnaklara.

Güzellik trendleri daha ne kadar tuhaflaşabilir derken karşımıza bu sefer de diş görünümlü tırnaklar çıktı!

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Nail Sunny isimli bir nail art sanatçısının yaptığı diş görünümlü tırnak sosyal medyada olay oldu!

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Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Nail Sunny'nin tasarladığı tırnaklar, gerçek bir dişten tamamen farksız.

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Diş tırnaklar birkaç kat protez tırnağın birleşmesiyle elde ediliyor.

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Tuhaf tırnak tasarımlarıyla öne çıkan Nail Sunny, bütün dikkati ellere çekecek pek çok işe daha imza atıyor. İşte Instagram kullanıcısından tuhaf nail art örnekleri...

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Bir de bunu izleyin... Pop Art oje yapımı

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