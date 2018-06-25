'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Tırnak modası şaşkına çeviriyor

Güzelliğin tanımı kişiden kişiye değişir. Örneğin, ABD'den Lee Redmond 1979'da tırnaklarını uzatmaya başladı. Ve toplam uzunluğu 8.65 m'ye ulaştı. Hepimiz böyle bir rekoru yenemeyiz ama farklı kişiliklerimizi tırnaklarımız aracılığıyla göstermenin başka yollarıbı bulabiliriz. İşte hepimizi şaşırtan olağanüstü tırnak tasarımları...
Moda dünyasındaki tuhaflıklar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor
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Dişlerinizi parmaklarınızla fırçalayabilirsiniz
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Saçınızı tırnaklarınızla tarayabilirsiniz
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Kim Kardashian hayranlığını tırnaklarında yaşayan bir kadın
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2018 Dünya Kupasına uyum sağlamak
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Halka açık yerlerde çatal bıçak kullanamayanlara dev hizmet
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Bazıları Kraliyet düğünü etkisinden çıkamaz
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İşte şaşkına çeviren diğer tırnak tasarımları...
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Diş görünümündeki tırnaklar
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