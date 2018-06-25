'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Tırnak modası şaşkına çeviriyor

Güzelliğin tanımı kişiden kişiye değişir. Örneğin, ABD'den Lee Redmond 1979'da tırnaklarını uzatmaya başladı. Ve toplam uzunluğu 8.65 m'ye ulaştı. Hepimiz böyle bir rekoru yenemeyiz ama farklı kişiliklerimizi tırnaklarımız aracılığıyla göstermenin başka yollarıbı bulabiliriz. İşte hepimizi şaşırtan olağanüstü tırnak tasarımları...