KADIN

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Tırnak modası şaşkına çeviriyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

Manyetik kirpikler, suni çiller, tüylü tırnakları gören bu gözler başka bir tuhaflığı görmez diye düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Tırnak dönüşümleriyle ve tuhaf tırnak tasarımlarıyla adından söz ettiren Rusya merkezli tırnak salonu Nail Sunny, sıra dışı manükürleriyle adından söz ettiriyor.

Güzelliğin tanımı kişiden kişiye değişir. Örneğin, ABD'den Lee Redmond 1979'da tırnaklarını uzatmaya başladı. Ve toplam uzunluğu 8.65 m'ye ulaştı. Hepimiz böyle bir rekoru yenemeyiz ama farklı kişiliklerimizi tırnaklarımız aracılığıyla göstermenin başka yollarıbı bulabiliriz. İşte hepimizi şaşırtan olağanüstü tırnak tasarımları...

Moda dünyasındaki tuhaflıklar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor

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Dişlerinizi parmaklarınızla fırçalayabilirsiniz

Dişlerinizi parmaklarınızla fırçalayabilirsiniz
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Saçınızı tırnaklarınızla tarayabilirsiniz

Saçınızı tırnaklarınızla tarayabilirsiniz
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Kim Kardashian hayranlığını tırnaklarında yaşayan bir kadın

Kim Kardashian hayranlığını tırnaklarında yaşayan bir kadın
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2018 Dünya Kupasına uyum sağlamak

2018 Dünya Kupasına uyum sağlamak
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Halka açık yerlerde çatal bıçak kullanamayanlara dev hizmet

Halka açık yerlerde çatal bıçak kullanamayanlara dev hizmet
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Bazıları Kraliyet düğünü etkisinden çıkamaz

Bazıları Kraliyet düğünü etkisinden çıkamaz
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İşte şaşkına çeviren diğer tırnak tasarımları...

İşte şaşkına çeviren diğer tırnak tasarımları...
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Diş görünümündeki tırnaklar

Diş görünümündeki tırnaklar
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Anahtar Kelimeler:
tırnak tasarımları moda

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