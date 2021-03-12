HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Daha neler göreceğiz? TikTok'ta yayılan akımla herkes banyosuna soğan koyuyor

Daha neler göreceğiz? TikTok'ta yayılan akımla herkes banyosuna soğan koyuyor

12.03.2021 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Daha neler göreceğiz? TikTok'ta yayılan akımla herkes banyosuna soğan koyuyor

TikTok, hayatı kolaylaştırması beklenen trendler, ipuçları, püf noktaları ve hacklerle dolu. Kuşkusuz her gün birçok ilginç videoyla karşılaşıyoruz. Bunun son örneği ise duş soğanı! Peki banyoya neden soğan konuluyor bakalım.

Birçok insan bugünlerde TikTok'ta ortaya çıkan bir videoyu konuşuyor. Öyle ki konuşulmayacak gibi de değil. Bu trendi deneyenlerin iddiasına göre banyoya soğan koymak tüm keskin kötü kokuları içine alıyor ve hapsediyor.

KÖTÜ KOKULARI GİDERSİN DİYE...

TikTok kullanıcısı Karalynn Dunton, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta bir adamla tanıştığını banyosunun temiz ve iyi dekore edilmiş görüntüsünün yanında kase içine konulmuş soğanlar koyduğunu söyledi ve ekledi: ''Soğan yemiş olan herkes, ağzında uzun bir süre soğanın keskin bir tat bıraktığını çok iyi bilir, aynı şekilde soğan doğradığınızda da ellerinizde bu koku uzun bir süre kalır. Öyleyse neden herkes banyosuna bir kase soğan koymuyor. Mikropları, istenmeyen kokuları bu sayede giderebiliriz.''

@karalynndunton

##duet with @lightersail Okay you guys had me feeling a little crazy but look! Who else? Please I’m begging you. ##showeronion ##showeronions

♬ Quirky - Oleg Kirilkov

Dunton, Covid-19'un dünyayı alt üst etmesinden ve insanların bizi mikroplardan kurtarmaya söz veren her şey için çaresiz kalmasından sonra bu akım gittikçe yayılıyor dedi.

BİLİMSEL BİR KANIT YOK

Öte yandan soğanların mikropları öldürebileceğine ve kokuları emebileceğine dair bilimsel bir kanıt yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
tiktok

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Hindistan'da leopar dehşeti!

Hindistan'da leopar dehşeti!

Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Devenin peşinden ayrılmıyor! Dışkısını yuvarlayarak...

Devenin peşinden ayrılmıyor! Dışkısını yuvarlayarak...

Balığın içinden viski içen adama politikacıdan tepki: 'Hastalıklı davranış!'

Politikacıdan tepki: 'Hastalıklı davranış!'

Canlı yayında spor yorumcusunun üstüne dekor düştü!

Canlı yayında spor yorumcusunun üstüne dekor düştü!

NASA, Mars'tan lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını paylaştı

NASA, Mars'tan lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.