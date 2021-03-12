Daha neler göreceğiz? TikTok'ta yayılan akımla herkes banyosuna soğan koyuyor

Birçok insan bugünlerde TikTok'ta ortaya çıkan bir videoyu konuşuyor. Öyle ki konuşulmayacak gibi de değil. Bu trendi deneyenlerin iddiasına göre banyoya soğan koymak tüm keskin kötü kokuları içine alıyor ve hapsediyor.

KÖTÜ KOKULARI GİDERSİN DİYE...

TikTok kullanıcısı Karalynn Dunton, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta bir adamla tanıştığını banyosunun temiz ve iyi dekore edilmiş görüntüsünün yanında kase içine konulmuş soğanlar koyduğunu söyledi ve ekledi: ''Soğan yemiş olan herkes, ağzında uzun bir süre soğanın keskin bir tat bıraktığını çok iyi bilir, aynı şekilde soğan doğradığınızda da ellerinizde bu koku uzun bir süre kalır. Öyleyse neden herkes banyosuna bir kase soğan koymuyor. Mikropları, istenmeyen kokuları bu sayede giderebiliriz.''

Dunton, Covid-19'un dünyayı alt üst etmesinden ve insanların bizi mikroplardan kurtarmaya söz veren her şey için çaresiz kalmasından sonra bu akım gittikçe yayılıyor dedi.

BİLİMSEL BİR KANIT YOK

Öte yandan soğanların mikropları öldürebileceğine ve kokuları emebileceğine dair bilimsel bir kanıt yok.



