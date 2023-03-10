'Daha önce güçlendirme yapılmıştı' İstanbul'daki 45 yıllık binanın balkonu çöktü! Panikle kendilerini dışarı attılar

İstanbul Şirinevler Camcı Sokak'ta dün akşam saatlerinde panik anları yaşandı. 5 katlı bir binanın balkonu çöktü. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri olay yerine geldi. Ekipler tarafından bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı ve incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemede binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.

45 YILLIK BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi.

Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

"DAHA ÖNCE BALKONLAR İÇİN GÜÇLENDİRME YAPILDI"

Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak. Kimsenin canına bir şey olmadı. Daha önce sadece balkonlar için güçlendirme çalışması yapılmıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapmıştı. Dün akşam çöktü." şeklinde konuştu.

"MUHTEMELEN YIKIM KARARI ÇIKACAK"

Eraslan "Karot örneği aldılar. Bina 50 yıllık muhtemelen yıkım kararı çıkacak. 10 daire ve 2 dükkan bulunuyor tüm daireler doluydu" dedi. (DHA)



