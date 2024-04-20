Daha önce hiç duymadınız! Dahiyane saklama tüyosuyla muzlar 26 gün boyunca taze ve sarı kalıyor

Hem çok faydalı hem de oldukça lezzetli olan muz en çok tüketilen meyvelerden biri. Özellikle çocukların bayılarak tükettiği muz meyvesi bazen hızla kararıp bozulabiliyor. Çabucak ziyan olan muzlardan şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Anında olgunlaşabilen ve daha da hızlı bir şekilde kahverengileşip yumuşak bir hal alabilen muz için oldukça etkili bir saklama tüyosu bulunuyor. TikTok'ta 'amycrosslegacy' adlı bir gıda saklama uzmanı 26 gün sonra bile muzları taze tutan saklama yöntemini paylaştı.

MUZLARI TAPTAZE TUTAN SAKLAMA TÜYOSU

Bu yöntem için Amy, kabuğuyla birlikte bir muzu doğradı ve buzdolabındaki cam bir kavanozun içinde beklemeye bıraktı. 26 gün sonra sonuca bakıldığında doğranmış muz parçaları her zamanki gibi taze görünüyordu ve kabuğu hala sarıydı. Üstelik hiçbir kahverengileşme belirtisi yoktu.

Videoda şaşkınlığını gizleyemeyen Amy “Bunlar 13 Mart'ta satın aldığım muzlar ve bunu üçe bölüp bir kavanoza koydum, yani 26 günlükler. Yani muzları kavanoza koymamın asıl amacı, kesilmiş bir muzun 12 saat dayanıp dayanamayacağını görmekti ve 26 gün oldu." dedi.

Muzlarını kesmeyi sevmeyenler için serin ve ışıktan korunan bir yerde saklamaları tavsiye edilir. Muzlar 12 derece civarında saklanmalıdır çünkü çok sıcak olursa daha çabuk olgunlaşırlar. Doğrudan güneş ışığı almayan karanlık bir oda idealdir.







